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Підсумки дня 17 грудня: зіткнення під Радою, скандал у "Голосі", обстріли на Донбасі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 17 грудня 2021, 20:51
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 17 грудня.

COVID-19 в Україні

Лікарня
Лікарня

Кількість нових виявлених випадків коронавірусу знову знизилася. Якщо напередодні фіксували понад 9,5 тисячі хворих на добу, то на ранок п’ятниці — 8899. Серед них 779 дітей та 98 медпрацівників.

Обстріли на Донбасі

ООС
ООС

На окупованому Донбасі спостерігачі зафіксували масове порушення тиші. Якщо ще недавно бойовики порушували Мінські домовленості десятки разів на добу, 16 грудня рахунок вівся на сотні. На жаль, унаслідок агресії загинув український захисник.

Желєзняк втратив посаду голови фракції "Голос"

Ярослав Желєзняк
Ярослав Желєзняк

Під час брифінгу спікера парламенту Руслана Стефанчука нардеп "Голосу" Ярослав Железняк взяв слово та висловився про незаконність заміни його на посаді голови фракції на Олександру Устінову.

ФОП побилися з поліцією під Радою

Протести у Києві
Протести у Києві

Під будівлею Верховної Ради під час мітингу ФОПів відбулися зіткнення з поліцією. Вони вимагали відтермінувати запровадження норми щодо обов’язкової наявності апарату РРО для всіх підприємців.

Нардепи не ухвалили відстрочку для ФОПів

РРО
РРО

В Україні з 1 січня 2022 року фізичні особи, які ведуть підприємницьку діяльність, будуть зобов’язані завести собі апарати для реєстрації розрахункових операцій (РРО). Законопроєкт, який передбачав відстрочку цього нововведення, не отримав потрібної кількості голосів.

Теги:
#Верховна Рада #Київ #Протести #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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