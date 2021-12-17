Укр

Итоги дня 17 декабря: столкновения под Радой, скандал в "Голосе", обстрелы на Донбассе

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 17 декабря 2021, 20:51
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 17 декабря.

COVID-19 в Украине

Больница
Больница

Количество новых выявленных случаев коронавируса снова снизилось. Если накануне фиксировали более 9,5 тысячи заболевших в сутки, то на утро пятницы — 8 899. Среди них 779 детей и 98 медработников.

Обстрелы на Донбассе

ООС
ООС

На оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали массовое нарушение тишины. Если еще недавно боевики нарушали Минские договоренности десятки раз в сутки, 16 декабря счет велся на сотни. Увы, в результате агрессии погиб украинский защитник.

Железняк лишился поста главы фракции "Голос"

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Во время брифинга спикера парламента Руслана Стефанчука нардеп "Голоса" Ярослав Железняк взял слово и высказался о незаконности замены его на должности главы фракции Александрой Устиновой.

ФОПы подрались с полицией под Радой

Протесты в Киеве
Протесты в Киеве

Под зданием Верховной Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией. Они требовали отсрочить введение нормы об обязательном наличии аппарата РРО для всех предпринимателей.

Нардепы не приняли отсрочку для ФОПов

РРО
РРО

В Украине с 1 января 2022 года физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, будут обязаны завести себе аппараты для регистрации расчетных операций (РРО). Законопроект, который предусматривал отсрочку этого нововведения не получил нужного количества голосов.

Теги:
#Верховная Рада #Киев #Протесты #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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