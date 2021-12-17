Итоги дня 17 декабря: столкновения под Радой, скандал в "Голосе", обстрелы на Донбассе
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Вечерний дайджест главных событий 17 декабря.
COVID-19 в Украине
Количество новых выявленных случаев коронавируса снова снизилось. Если накануне фиксировали более 9,5 тысячи заболевших в сутки, то на утро пятницы — 8 899. Среди них 779 детей и 98 медработников.
Обстрелы на Донбассе
На оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали массовое нарушение тишины. Если еще недавно боевики нарушали Минские договоренности десятки раз в сутки, 16 декабря счет велся на сотни. Увы, в результате агрессии погиб украинский защитник.
Железняк лишился поста главы фракции "Голос"
Во время брифинга спикера парламента Руслана Стефанчука нардеп "Голоса" Ярослав Железняк взял слово и высказался о незаконности замены его на должности главы фракции Александрой Устиновой.
ФОПы подрались с полицией под Радой
Под зданием Верховной Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией. Они требовали отсрочить введение нормы об обязательном наличии аппарата РРО для всех предпринимателей.
Нардепы не приняли отсрочку для ФОПов
В Украине с 1 января 2022 года физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, будут обязаны завести себе аппараты для регистрации расчетных операций (РРО). Законопроект, который предусматривал отсрочку этого нововведения не получил нужного количества голосов.
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