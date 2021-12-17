Итоги дня 17 декабря: столкновения под Радой, скандал в "Голосе", обстрелы на Донбассе

Вечерний дайджест главных событий 17 декабря.

COVID-19 в Украине

Больница

Количество новых выявленных случаев коронавируса снова снизилось. Если накануне фиксировали более 9,5 тысячи заболевших в сутки, то на утро пятницы — 8 899. Среди них 779 детей и 98 медработников.

Обстрелы на Донбассе

ООС

На оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали массовое нарушение тишины. Если еще недавно боевики нарушали Минские договоренности десятки раз в сутки, 16 декабря счет велся на сотни. Увы, в результате агрессии погиб украинский защитник.

Железняк лишился поста главы фракции "Голос"

Ярослав Железняк

Во время брифинга спикера парламента Руслана Стефанчука нардеп "Голоса" Ярослав Железняк взял слово и высказался о незаконности замены его на должности главы фракции Александрой Устиновой.

ФОПы подрались с полицией под Радой

Протесты в Киеве

Под зданием Верховной Рады во время митинга ФОПов произошли столкновения с полицией. Они требовали отсрочить введение нормы об обязательном наличии аппарата РРО для всех предпринимателей.

Нардепы не приняли отсрочку для ФОПов

РРО

В Украине с 1 января 2022 года физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, будут обязаны завести себе аппараты для регистрации расчетных операций (РРО). Законопроект, который предусматривал отсрочку этого нововведения не получил нужного количества голосов.