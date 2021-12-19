Підсумки дня 19 грудня: готовність Литви допомогти Україні зброєю та фінал "Дитячого Євробачення"

Вечірній дайджест найголовніших подій 19 грудня.

Коронавірус в Україні

Лікарня

На ранок неділі, 19 грудня, традиційно в Україні знизилася кількість нових хворих на коронавірус — за минулу добу зареєстрували близько 3,6 тисячі нових випадків.

Литва готова передати летальну зброю для ЗСУ

ЗСУ

На тлі нарощування чисельності російських військ на кордоні з Україною Литва заявила про готовність передати летальну зброю для потреб ЗСУ.

Британія відмовилася допомагати Україні військовими

Великобританія

Великобританія заявила, що допомоги від британських військових у разі ескалації конфлікту чекати не варто. Це пов’язано з тим, що Україна не є членом Північноатлантичного Альянсу, тому розміщення британських військ в Україні як захист від РФ є малоймовірним.

У Німеччині жорстко оцінили агресію проти України

Крістіна Ламбрехт

Новий німецький міністр оборони каже, що ситуація на українських кордонах її дуже непокоїть. За словами міністра, ескалація війни на Донбасі має бути зупинена за будь-яку ціну, а тому можливі санкції зобов’язані торкнутися самого Володимира Путіна та тих, хто входить до його найближчого кола.

"Дитяче Євробачення-2021"

Maléna

19 грудня, відбувся фінал популярного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення", яке у 2021 році проводилося у Парижі.

Проводити пісенний конкурс серед дітей наступного року представилася можливість Вірменії. Представниця країни Maléna виступила із конкурсною піснею Qami Qami. Дівчина набрала найбільше голосів серед усіх учасників.