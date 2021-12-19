Итоги дня 19 декабря: готовность Литвы помочь Украине оружием и финал "Детского Евровидения"

Вечерний дайджест главных событий 19 декабря.

Коронавирус в Украине

Больница

На утро воскресенья, 19 декабря, традиционно в Украине снизилось число новых больных коронавирусом, — за прошлые сутки зарегистрировали около 3,6 тысячи новых случаев.

Литва готова передать летальное оружие для ВСУ

ВСУ

На фоне наращивания численности российских войск на границе с Украиной, Литва заявила о готовности передать летальное оружие для нужд ВСУ.

Британия отказалась помогать Украине военными

Великобритания

Великобритания заявила, что помощи от британских военных в случае эскалации конфликта ждать не стоит. Это связано с тем, что Украина не является членом Североатлантического Альянса, именно поэтому размещение британских войск в Украине в качестве защиты от РФ является маловероятным.

В Германии жестко оценили агрессию против Украины

Кристина Ламбрехт

Новый немецкий министр обороны говорит, что ситуация на украинских границах её сильно беспокоит. По словам министра, эскалация войны на Донбассе должна быть остановлена любой ценой, а потому возможные санкции обязаны коснуться самого Владимира Путина и тех, кто входит в его ближайший круг.

"Детское Евровидение-2021"

Maléna

19 декабря, состоялся финал популярного песенного конкурса "Детское Евровидение", которое в 2021 году проводилось в Париже.

Проводить песенный конкурс среди детей в следующем году представилась возможность Армении. Представительница страны Maléna выступила с конкурсной песней Qami Qami. Девушка набрала больше всего голосов среди всех участников.