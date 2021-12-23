Є два варіанти: в Україні зробили заяву про війну з Росією

Цілком виключати можливість повномасштабного наступу не можна

Швидше за все, опублікована в російських ЗМІ інформація про вербування Кремлем найманців для Донбасу є елементом гібридної війни та спробою нагнітання обстановки, проте виключати можливості початку великої війни не можна.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та колишній голова Луганської ВДА Георгій Тука.

Як приклад нагнітання обстановки він нагадав нещодавні заяви президента Росії Володимира Путіна та його міністра оборони Сергія Шойгу, де вони говорили про перекидання ракет НАТО в Україну та американських найманців на Донбасі.

"Залишилося тільки придумати, що бандерівці винайшли "брудну бомбу" та заклали у підвалах Донецька", — каже Тука.

У той же час він стверджує, що на даний момент немає даних, щоб однозначно стверджувати, що Росія не готує загострення.

"Є два варіанти. Це може бути і супровід інформаційної істерії, яка відбувається після ультиматуму, висунутого Путіним на адресу США та НАТО. Або це справді підготовка до активних бойових дій", — продовжив екс-глава Луганської ВДА.

На думку Туки, було б надто легковірно унеможливлювати те, що Росія насправді може знайти привід для вторгнення "для захисту російськомовного народу України".

Варто зауважити, що зараз активно обговорюється можливість нового вторгнення Росії в Україну: раніше стало відомо, що біля кордонів України вже 122 тисячі російських військових, і в короткі терміни їх кількість може збільшитися більш ніж у два рази.

Більш того, днями з’ясувалося, що Росія збільшила кількість військових таборів в областях, що межують з Україною, — нові місця дислокації добре видно з супутника.

Думки інших експертів із цього приводу читайте у матеріалі "Телеграфу" — РосЗМІ повідомляють про підготовку Кремлем найманців для закидання на Донбас: чи це може бути правдою.