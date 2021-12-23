Есть два варианта: в Украине сделали заявление о войне с Россией

Полностью исключать возможность полномасштабного наступления нельзя

Скорее всего, опубликованная в российских СМИ информация о вербовке Кремлем наемников для Донбасса является элементом гибридной войны и попыткой нагнетания обстановки, однако исключать возможности начала большой войны нельзя.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

В качестве примера нагнетания обстановки он напомнил недавние заявления президента России Владимира Путина и его министра обороны Сергея Шойгу, где они говорили о переброске ракет НАТО в Украину и американских наемниках на Донбассе.

"Осталось только придумать, что бандеровцы изобрели "грязную бомбу" и заложили в подвалах Донецка", — говорит Тука.

В то же время он утверждает, что на данный момент не располагает данными, чтобы однозначно утверждать, что Россия не готовит обострение.

"Есть два варианта. Это может быть и сопровождение информационной истерии, которая происходит после ультиматума, выдвинутого Путиным в адрес США и НАТО. Либо это действительно подготовка к активным боевым действиям", — продолжил экс-глава Луганской ВГА.

По мнению Туки, было бы слишком легковерно исключать возможность того, что Россия действительно может найти повод для вторжения "для защиты русскоязычного народа Украины".

Стоит заметить, что сейчас активно обсуждается возможность нового вторжения России в Украину: ранее стало известно, что у границ Украины сейчас находится уже 122 тысячи российских военных, и в короткие сроки их число может увеличиться более чем в два раза.

Более того, на днях выяснилось, что Россия увеличила число военных лагерей в областях, граничащих с Украиной, — новые места дислокации отлично видно со спутника.

Мнения других экспертов по этому поводу читайте в материале "Телеграфа" — РосСМИ сообщают о подготовке Кремлем наемников для заброски на Донбасс: может ли это быть правдой.