Підсумки дня 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, пропозиції Зеленського щодо Донбасу злили в мережу
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Вечірній дайджест найголовніших подій 24 грудня.
Коронавірус в Україні
В Україні минулої доби знизилася кількість нових виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у порівнянні з середою: за четвер, 23 грудня, було зафіксовано 6647 нових підтверджених випадків, з яких дітей – 519, медпрацівників – 107.
Порошенко збираються заарештувати із заставою у мільярд гривень
Щодо нардепа Петра Порошенка підписано клопотання про арешт та визначено суму застави у мільярд гривень.
Водночас сам політик схоже добре проводить час у Польщі.
РосЗМІ "злили" текст нібито пропозицій Зеленського щодо Донбасу
Поки у Тристоронній контактній групі сподіваються на перемир’я у новорічні свята, було оприлюднено передбачуваний текст кроків, які пропонувала Україна США, Франції, Німеччини та Росії для вирішення ситуації на Донбасі.
З обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет
Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненка. Йому доведеться залишатися під нічним домашнім арештом до 24 лютого, проте з нього зняли електронний пристрій для відстежування.
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