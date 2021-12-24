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Підсумки дня 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, пропозиції Зеленського щодо Донбасу злили в мережу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 24 грудня 2021, 20:48
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 24 грудня.

Коронавірус в Україні

В Україні знижується кількість нових випадків інфікування коронавірусом
В Україні знижується кількість нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні минулої доби знизилася кількість нових виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у порівнянні з середою: за четвер, 23 грудня, було зафіксовано 6647 нових підтверджених випадків, з яких дітей – 519, медпрацівників – 107.

Порошенко збираються заарештувати із заставою у мільярд гривень

Порошенка хочуть заарештувати
Порошенка хочуть заарештувати

Щодо нардепа Петра Порошенка підписано клопотання про арешт та визначено суму застави у мільярд гривень.

Водночас сам політик схоже добре проводить час у Польщі.

РосЗМІ "злили" текст нібито пропозицій Зеленського щодо Донбасу

Україна запропонувала кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Україна запропонувала кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Поки у Тристоронній контактній групі сподіваються на перемир’я у новорічні свята, було оприлюднено передбачуваний текст кроків, які пропонувала Україна США, Франції, Німеччини та Росії для вирішення ситуації на Донбасі.

З обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет

Антоненко лишається під домашнім арештом, але вже без електронного браслета
Антоненко лишається під домашнім арештом, але вже без електронного браслета

Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненка. Йому доведеться залишатися під нічним домашнім арештом до 24 лютого, проте з нього зняли електронний пристрій для відстежування.

Теги:
#Петро Порошенко #Коронавірус #Підсумки дня #Андрій Антоненко #Covid-19
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