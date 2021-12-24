Підсумки дня 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, пропозиції Зеленського щодо Донбасу злили в мережу

Вечірній дайджест найголовніших подій 24 грудня.

Коронавірус в Україні

В Україні знижується кількість нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні минулої доби знизилася кількість нових виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у порівнянні з середою: за четвер, 23 грудня, було зафіксовано 6647 нових підтверджених випадків, з яких дітей – 519, медпрацівників – 107.

Порошенко збираються заарештувати із заставою у мільярд гривень

Порошенка хочуть заарештувати

Щодо нардепа Петра Порошенка підписано клопотання про арешт та визначено суму застави у мільярд гривень.

Водночас сам політик схоже добре проводить час у Польщі.

РосЗМІ "злили" текст нібито пропозицій Зеленського щодо Донбасу

Україна запропонувала кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Поки у Тристоронній контактній групі сподіваються на перемир’я у новорічні свята, було оприлюднено передбачуваний текст кроків, які пропонувала Україна США, Франції, Німеччини та Росії для вирішення ситуації на Донбасі.

З обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет

Антоненко лишається під домашнім арештом, але вже без електронного браслета

Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненка. Йому доведеться залишатися під нічним домашнім арештом до 24 лютого, проте з нього зняли електронний пристрій для відстежування.