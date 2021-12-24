Итоги дня 24 декабря: Порошенко хотят арестовать, предложения Зеленского по Донбассу слили в сеть

Вечерний дайджест главных событий 24 декабря.

Коронавирус в Украине

В Украине снижается число новых случаев инфицирования коронавирусом

В Украине за прошедшие сутки снизилось число новых выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сравнении со средой: за четверг, 23 декабря, было зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев, из которых детей – 519, медработников – 107.

Порошенко собираются арестовать с залогом в миллиард гривен

Порошенко хотят арестовать

В отношении нардепа Петра Порошенко подписано ходатайство об аресте и определена сумма залога в миллиард гривен.

Вместе с тем сам политик похоже хорошо проводит время в Польше.

РосСМИ "слили" текст якобы предложений Зеленского по Донбасу

Украина предложила шаги по урегулированию ситуации на Донбассе

Пока в Трехсторонней контактной группе надеются на перемирие в новогодние праздники, был обнародован предполагаемый текст шагов, которые предлагала Украина США, Франции, Германии и России для решения ситуации на Донбассе.

С обвиняемого по делу Шеремета сняли электронный браслет

Антоненко остается под домашним арестом, но уже без электронного браслета

Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Ему придется оставаться под ночным домашним арестом до 24 февраля, однако с него сняли отслеживающее устройство.