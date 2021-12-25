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Підсумки дня 25 грудня: запуск "Джеймса Вебба", новий симптом "Омікрона"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 25 грудня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків продовжує знижуватися
Число нових випадків продовжує знижуватися

Кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні минулої доби знову знизилася у порівнянні з попереднім днем: за п’ятницю, 24 грудня, в країні підтвердили 5 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі у 378 дітей та 90 медпрацівників.

Новий симптом "Омікрону"

У Омікрона виявили новий симптом
У Омікрона виявили новий симптом

Нова мутація коронавірусної хвороби, дослідженням якої займаються зараз вчені з усіх куточків світу, продовжує демонструвати нову симптоматику. Крім вже звичних кашлю, ломоти в тілі, головного болю та інших легких проявів, "Омікрон" провокує і втрату апетиту.

Різдво

Частина християн відзначає Різдво 25 грудня
Частина християн відзначає Різдво 25 грудня

Християни західного обряду відзначають Різдво Христове 25 грудня. Цього року свято потрапляє на суботу та українці отримають додатковий вихідний у понеділок, 27 грудня.

Президент України Володимир Зеленський привітав святкуючих з Різдвом та записав відеозвернення. Однак деякі користувачі мережі вказали, що глава держави помітно набрав кілограмів.

"Джеймс Вебб" полетів у космос

Ракета Arianespace Ariane 5 з телескопом на борту
Ракета Arianespace Ariane 5 з телескопом на борту

Космічне агентство NASA запустило в космос найбільший і за розміром і за вартістю телескоп James Webb (Джеймс Вебб). Цей космічний телескоп — інфрачервона обсерваторія, яка вивчатиме історію створення Всесвіту.

Теги:
#Різдво #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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