Підсумки дня 25 грудня: запуск "Джеймса Вебба", новий симптом "Омікрона"

Вечірній дайджест найголовніших подій 25 грудня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків продовжує знижуватися

Кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні минулої доби знову знизилася у порівнянні з попереднім днем: за п’ятницю, 24 грудня, в країні підтвердили 5 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі у 378 дітей та 90 медпрацівників.

Новий симптом "Омікрону"

У Омікрона виявили новий симптом

Нова мутація коронавірусної хвороби, дослідженням якої займаються зараз вчені з усіх куточків світу, продовжує демонструвати нову симптоматику. Крім вже звичних кашлю, ломоти в тілі, головного болю та інших легких проявів, "Омікрон" провокує і втрату апетиту.

Різдво

Частина християн відзначає Різдво 25 грудня

Християни західного обряду відзначають Різдво Христове 25 грудня. Цього року свято потрапляє на суботу та українці отримають додатковий вихідний у понеділок, 27 грудня.

Президент України Володимир Зеленський привітав святкуючих з Різдвом та записав відеозвернення. Однак деякі користувачі мережі вказали, що глава держави помітно набрав кілограмів.

"Джеймс Вебб" полетів у космос

Ракета Arianespace Ariane 5 з телескопом на борту

Космічне агентство NASA запустило в космос найбільший і за розміром і за вартістю телескоп James Webb (Джеймс Вебб). Цей космічний телескоп — інфрачервона обсерваторія, яка вивчатиме історію створення Всесвіту.