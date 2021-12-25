Итоги дня 25 декабря: запуск "Джеймса Уэбба", новый симптом "Омикрона"

Вечерний дайджест главных событий 25 декабря.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев продолжает снижаться

Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за прошедшие сутки вновь снизилось в сравнении с предыдущим днем: за пятницу, 24 декабря, в стране подтвердили 5 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 378 детей и 90 медработников.

Новый симптом "Омикрона"

У Омикрона выявили новый симптом

Новая мутация коронавирусной болезни, исследованием которой занимаются сейчас учёные со всех уголков мира, продолжает демонстрировать новую симптоматику. Кроме уже привычных кашля, ломоты в теле, головных болей и других легких проявлений, "Омикрон" провоцирует и потерю аппетита.

Рождество

Часть христиан отмечает Рождество 25 декабря

Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово 25 декабря. В нынешнем году праздник попадает на субботу и украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 27 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил празднующих с Рождеством и записал видеообращение. Однако некоторые пользователи сети указали, что глава государства заметно поднабрал килограммов.

"Джеймс Уэбб" полетел в космос

Ракета Arianespace Ariane 5 с телескопом на борту

Космическое агентство NASA запустило в космос самый большой и по размеру, и по стоимости телескоп James Webb (Джеймс Уэбб). Этот космический телескоп — инфракрасная обсерватория, которая будет изучать историю сотворения Вселенной.