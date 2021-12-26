Підсумки дня 26 грудня: скандал із помічницею заступника голови Міносвіти, нові штрафи для роботодавців

Вечірній дайджест найголовніших подій 26 грудня.

Коронавірус в Україні

На вихідних в Україні традиційно знижується кількість нових випадків COVID-19

В Україні на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2810 нових випадків коронавірусу. Як завжди, у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.

На Донбасі український захисник отримав тяжкі поранення

На Донбасі поранено українського військового

Станом на 17.00 неділі було зафіксовано п’ять обстрілів з боку окупантів.

Внаслідок дій російських найманців один військовослужбовець отримав поранення. Його стан оцінюється як важкий. Бійця доправили до шпиталю.

Відверте фото помічниці заступника міністра наробило шуму в мережі

Христина Тишкун стала відома на всю Україну

Офіційний візит заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука до Львова обернувся скандалом. Вся справа в його помічниці Кристині Тишкун, яка з’явилася у Львівській міській раді у сукні з величезним вирізом на грудях. Зовнішній вигляд дівчини обурив українців.

"Телеграф" вирішив дослідити надра соцмереж та зібрав добірку найяскравіших реакцій на зовнішній вигляд чиновниці.

В Україні запровадять нові штрафи для роботодавців

Роботодавців штрафуватимуть за "роботу тільки для чоловіків/жінок"

В Україні з початку 2022 року почнуть штрафувати компанії, які вказуватимуть стать у вакансіях. Річ у тому, що набувають чинності відповідні поправки до рекламного законодавства.