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Підсумки дня 26 грудня: скандал із помічницею заступника голови Міносвіти, нові штрафи для роботодавців

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 26 грудня 2021, 21:08
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 26 грудня.

Коронавірус в Україні

На вихідних в Україні традиційно знижується кількість нових випадків COVID-19
На вихідних в Україні традиційно знижується кількість нових випадків COVID-19

В Україні на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2810 нових випадків коронавірусу. Як завжди, у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.

На Донбасі український захисник отримав тяжкі поранення

На Донбасі поранено українського військового
На Донбасі поранено українського військового

Станом на 17.00 неділі було зафіксовано п’ять обстрілів з боку окупантів.

Внаслідок дій російських найманців один військовослужбовець отримав поранення. Його стан оцінюється як важкий. Бійця доправили до шпиталю.

Відверте фото помічниці заступника міністра наробило шуму в мережі

Христина Тишкун стала відома на всю Україну
Христина Тишкун стала відома на всю Україну

Офіційний візит заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука до Львова обернувся скандалом. Вся справа в його помічниці Кристині Тишкун, яка з’явилася у Львівській міській раді у сукні з величезним вирізом на грудях. Зовнішній вигляд дівчини обурив українців.

"Телеграф" вирішив дослідити надра соцмереж та зібрав добірку найяскравіших реакцій на зовнішній вигляд чиновниці.

В Україні запровадять нові штрафи для роботодавців

Роботодавців штрафуватимуть за "роботу тільки для чоловіків/жінок"
Роботодавців штрафуватимуть за "роботу тільки для чоловіків/жінок"

В Україні з початку 2022 року почнуть штрафувати компанії, які вказуватимуть стать у вакансіях. Річ у тому, що набувають чинності відповідні поправки до рекламного законодавства.

Теги:
#Міносвіти #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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