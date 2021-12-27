Підсумки дня 27 грудня: загинув автор "Супутник і погром", українки вимагають скасувати військовий облік

Вечірній дайджест найголовніших подій 27 грудня.

Коронавірус в Україні

Нових випадків стає дедалі менше

Понеділок, 27 грудня, Україна починає з 1864 року новими випадками коронавірусної хвороби. Фіксується тенденція до зменшення кількості інфікованих, за добу їхня кількість зменшилася практично на тисячу осіб. На краще змінилася і ситуація зі госпіталізацією.

Відомий російський націоналіст Просвірін знайдений мертвим у Москві

Відомий російський націоналіст Єгор Просвірін викинувся з вікна

Творець видання "Супутник і погром" та прихильник окупації Росією Криму та Донбасу Єгор Просвірін знайдений мертвим у центрі Москви. Попередньо встановлено, що чоловік викинувся із вікна, проте деякі обставини загибелі викликають багато запитань.

Українки підписали петицію до Зеленського

Не всім жінкам хочеться йти у військкомат

Деякі українки вважають нововведення від Міноборони про обов’язковий військовий облік знущанням. Думку про це вони висловили у петиції на сайті президента, яка лише за три дні набрала потрібну кількість підписів.

Тим часом по TikTok прокотилася нова хвиля жартів на цю тему. Деякі українки готові виїхати з країни через страх отримати військовий квиток, а хтось — вже пакує валізи в армію.