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Підсумки дня 27 грудня: загинув автор "Супутник і погром", українки вимагають скасувати військовий облік

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 27 грудня 2021, 21:23
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 27 грудня.

Коронавірус в Україні

Нових випадків стає дедалі менше
Нових випадків стає дедалі менше

Понеділок, 27 грудня, Україна починає з 1864 року новими випадками коронавірусної хвороби. Фіксується тенденція до зменшення кількості інфікованих, за добу їхня кількість зменшилася практично на тисячу осіб. На краще змінилася і ситуація зі госпіталізацією.

Відомий російський націоналіст Просвірін знайдений мертвим у Москві

Відомий російський націоналіст Єгор Просвірін викинувся з вікна
Відомий російський націоналіст Єгор Просвірін викинувся з вікна

Творець видання "Супутник і погром" та прихильник окупації Росією Криму та Донбасу Єгор Просвірін знайдений мертвим у центрі Москви. Попередньо встановлено, що чоловік викинувся із вікна, проте деякі обставини загибелі викликають багато запитань.

Українки підписали петицію до Зеленського

Не всім жінкам хочеться йти у військкомат
Не всім жінкам хочеться йти у військкомат

Деякі українки вважають нововведення від Міноборони про обов’язковий військовий облік знущанням. Думку про це вони висловили у петиції на сайті президента, яка лише за три дні набрала потрібну кількість підписів.

Тим часом по TikTok прокотилася нова хвиля жартів на цю тему. Деякі українки готові виїхати з країни через страх отримати військовий квиток, а хтось — вже пакує валізи в армію.

Теги:
#Міноборони #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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