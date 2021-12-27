Підсумки дня 27 грудня: загинув автор "Супутник і погром", українки вимагають скасувати військовий облік
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Вечірній дайджест найголовніших подій 27 грудня.
Коронавірус в Україні
Понеділок, 27 грудня, Україна починає з 1864 року новими випадками коронавірусної хвороби. Фіксується тенденція до зменшення кількості інфікованих, за добу їхня кількість зменшилася практично на тисячу осіб. На краще змінилася і ситуація зі госпіталізацією.
Відомий російський націоналіст Просвірін знайдений мертвим у Москві
Творець видання "Супутник і погром" та прихильник окупації Росією Криму та Донбасу Єгор Просвірін знайдений мертвим у центрі Москви. Попередньо встановлено, що чоловік викинувся із вікна, проте деякі обставини загибелі викликають багато запитань.
Українки підписали петицію до Зеленського
Деякі українки вважають нововведення від Міноборони про обов’язковий військовий облік знущанням. Думку про це вони висловили у петиції на сайті президента, яка лише за три дні набрала потрібну кількість підписів.
Тим часом по TikTok прокотилася нова хвиля жартів на цю тему. Деякі українки готові виїхати з країни через страх отримати військовий квиток, а хтось — вже пакує валізи в армію.
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