Підсумки дня 1 січня: в Україні набула чинності низка змін, День народження Бандери

Вечірній дайджест найголовніших подій 1 січня.

Коронавірус в Україні

У країні зафіксували понад п’ять тисяч нових випадків хвороби

На ранок першого дня 2022 року в Україні виявили 5026 нових випадків COVID-19. Серед хворих на коронавірус – 262 дитини, та 74 медробітники.

На Донеччині вбили українського захисника

У новорічну ніч загинув український захисник

На Донбасі новорічна ніч минула неспокійно. Позиції українських захисників обстрілювалися як 31 грудня, так і 1 січня. Один військовослужбовець загинув.

День народження Степана Бандери

Заходи до дня народження Степана Бандери

В Україні 1 січня не лише відзначають перший день нового року, а й день народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

У зв’язку із цим у багатьох містах пройшли тематичні заходи. Київ не залишився осторонь, там у парку імені Тараса Шевченка о 17:00 почали збиратися люди для участі у традиційній смолоскипній ході.

Що змінилося в Україні з 1 січня

Які зміни приніс 2022 рік

Зазвичай, новий рік несе за собою нові соціальні стандарти, закони та, що найстрашніше — тарифи. "Телеграф" зібрав в одному матеріалі всі найпомітніші зміни, які відбудуться в Україні 1 січня.

Російським кораблям закрили доступ до територіальних вод України

Російські кораблі більше не зможуть користуватися портами України

В Україні запроваджено заборону для російських кораблів на перебування у територіальних водах країни. Також ця заборона поширюється на кораблі, що належать росіянам чи особам, проти яких запровадили санкції.