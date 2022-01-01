Підсумки дня 1 січня: в Україні набула чинності низка змін, День народження Бандери
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Вечірній дайджест найголовніших подій 1 січня.
Коронавірус в Україні
На ранок першого дня 2022 року в Україні виявили 5026 нових випадків COVID-19. Серед хворих на коронавірус – 262 дитини, та 74 медробітники.
На Донеччині вбили українського захисника
На Донбасі новорічна ніч минула неспокійно. Позиції українських захисників обстрілювалися як 31 грудня, так і 1 січня. Один військовослужбовець загинув.
День народження Степана Бандери
В Україні 1 січня не лише відзначають перший день нового року, а й день народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
У зв’язку із цим у багатьох містах пройшли тематичні заходи. Київ не залишився осторонь, там у парку імені Тараса Шевченка о 17:00 почали збиратися люди для участі у традиційній смолоскипній ході.
Що змінилося в Україні з 1 січня
Зазвичай, новий рік несе за собою нові соціальні стандарти, закони та, що найстрашніше — тарифи. "Телеграф" зібрав в одному матеріалі всі найпомітніші зміни, які відбудуться в Україні 1 січня.
Російським кораблям закрили доступ до територіальних вод України
В Україні запроваджено заборону для російських кораблів на перебування у територіальних водах країни. Також ця заборона поширюється на кораблі, що належать росіянам чи особам, проти яких запровадили санкції.
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