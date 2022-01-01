Укр

Итоги дня 1 января: в Украине вступил в силу ряд изменений, День рождения Бандеры

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Ключевые новости дня Новость обновлена 01 января 2022, 21:14
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 1 января.

Коронавирус в Украине

В стране зафиксировали более пяти тысяч новых случаев болезни
В стране зафиксировали более пяти тысяч новых случаев болезни

На утро первого дня 2022 года в Украине выявили 5 026 новых случаев COVID-19. Среди заболевших коронавирусом – 262 ребенка, и 74 медсотрудника.

На Донетчине убили украинского защитника

В новогоднюю ночь погиб украинский защитник
В новогоднюю ночь погиб украинский защитник

На Донбассе новогодняя ночь прошла неспокойно. Позиции украинских защитников обстреливались как 31 декабря, так и 1 января. Один военнослужащий погиб.

День рождения Степана Бандеры

Мероприятия ко дню рождения Степана Бандеры
Мероприятия ко дню рождения Степана Бандеры

В Украине 1 января нет только отмечают первый день нового года, но и день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В связи с этим во многих городах прошли тематические мероприятия. Киев не остался в стороне, там в парке имени Тараса Шевченко в 17:00 начали собираться люди для участия в традиционном факельном шествии.

Что изменилось в Украине с 1 января

Какие изменения принес 2022 год
Какие изменения принес 2022 год

Обычно новый год несет за собой новые социальные стандарты, законы и, что самое пугающее — тарифы. "Телеграф" собрал в одном материале все самые заметные изменения, которые произойдут в Украине 1 января.

Российским кораблям закрыли доступ в территориальные воды Украины

Российские корабли более не смогут пользоваться портами Украины
Российские корабли более не смогут пользоваться портами Украины

В Украине введен запрет для российских кораблей на нахождение в территориальных водах страны. Также этот запрет распространяется на корабли, принадлежащие россиянам или лицам, против которых были введены санкции.

Теги:
#Степан Бандера #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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