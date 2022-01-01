В Украине от коронавируса скончалось более 96 тыс. человек: статистика на 1 января

За все время пандемии заразились коронавирусом более 3,6 млн человек.

В последний декабрьский день 2021 года выявили 5 026 новых случаев COVID-19. Среди заболевших коронавирусом – 262 ребенка, и 74 медсотрудника. Днем ранее выявили на две тысячи больше пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в утренней статистике.

Согласно данным на утро 1 января:

выявили 5 026 (против 7 029 новых случаев накануне);

госпитализировали 1 554 человека (в предыдущий день — 1 578);

летальных случаев — 190 (ранее — 209 смертей);

выздоровели — 6 073 (8 609 было накануне).

Продолжается вакцинационная кампания, 31 декабря закончили иммунизацию 36 354 человека. Также прививают третьей, дополнительной дозой людей с проблемами со здоровьем — 183 укола и ревакцинируют медиков и сотрудников интернатов — 522 человека.

Лидером по заболеваемости остается столица — 976 случаев, 443 заболевших на Львовщине и 315 в Киевской области.

Лидером по смертности стала Днепропетровщина — 21 летальный исход.

Как ранее писал "Телеграф" в Украину пришел штамм "Омикрон" — он был выявлен в Житомире, Днепре, Львове, Киеве. Из-за нового варианта вируса часть европейских стран закрыли свои рубежи для украинских туристов.