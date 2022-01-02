Підсумки дня 2 січня: побиття депутата, побоїще в Амстердамі, коронавірус у Мессі

Вечірній дайджест найголовніших подій 2 січня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків коронавірусу помітно знизилося

У перший день нового 2022 року в Україні зафіксували 1 863 нових випадків коронавірусу, що у порівнянні з даними минулої доби на 3 тисячі хворих менше. Серед нових хворих було 108 дітей та 12 медичних працівників.

У Херсоні через петарду побили депутата від "Євросолідарності"

Ігор Осауленко був побитий у Херсоні

У Херсоні троє чоловіків побили 52-річного депутата міської ради через те, що той зробив зауваження за підрив петард. Як з’ясувалося, тілесні ушкодження завдали депутату від "Європейської солідарності" Ігорю Осауленку.

В Амстердамі мітинг проти карантину перетворився на побоїще

Протести в Амстердамі

Тисячі людей вийшли в неділю, 2 січня, на вулиці столиці Нідерландів Амстердама, що пізніше переросло в запеклі зіткнення з силовиками.

Україна повернулася на ралі "Дакар-2022"

Україна вперше взяла участь у заїзді "Дакара" на вантажівці

У Саудівській Аравії у суботу, 1 січня, стартувало найскладніше ралі у світі під назвою "Дакар-2022". Україна вперше на вантажівці випробувала піски ралі-рейду, який проходить вже 44-й раз і спромоглася показати досить непоганий результат.

Мессі заразився коронавірусом

У Мессі знайшли коронавірус

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який у листопаді 2021 року отримав рекордний 7-й "Золотий м’яч", отримав позитивний тест на COVID-19.