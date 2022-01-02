Укр

Итоги дня 2 января: избиение депутата, побоище в Амстердаме, коронавирус у Месси

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 02 января 2022, 20:50
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 2 января.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев коронавируса заметно снизилось
Число новых случаев коронавируса заметно снизилось

В первый день нового 2022 года в Украине зафиксировали 1 863 новых случаев коронавируса, что по сравнению с данными прошедших суток на 3 тысячи больных меньше. Среди новых больных было 108 детей и 12 медицинских работников.

В Херсоне из-за петарды избили депутата от "Евросолидарности"

Игорь Осауленко был избит в Херсоне
Игорь Осауленко был избит в Херсоне

В Херсоне трое мужчин избили 52-летнего депутата городского совета из-за того, что тот сделал им замечание за подрыв петард. Как выяснилось, телесные повреждения нанесли депутату от "Европейской солидарности" Игорю Осауленко.

В Амстердаме митинг против карантина превратился в побоище

Протесты в Амстердаме
Протесты в Амстердаме

Тысячи людей вышли в воскресенье, 2 января, на улицы столицы Нидерландов Амстердама, что позже переросло в ожесточенные столкновения с силовиками.

Украина вернулась на ралли "Дакар-2022"

Украина впервые поучаствовала в заезде "Дакара" на грузовике
Украина впервые поучаствовала в заезде "Дакара" на грузовике

В Саудовской Аравии в субботу, 1 января, стартовало самое сложное ралли в мире под названием "Дакар-2022". Украина впервые на грузовике опробовала пески ралли-рейда, который проходит уже 44-й раз и смогла показать довольно неплохой результат.

Месси заразился коронавирусом

У Месси нашли коронавирус
У Месси нашли коронавирус

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который в ноябре 2021 года получил рекордный 7-й "Золотой мяч", сдал положительный тест на COVID-19.

Теги:
#Лионель Месси #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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