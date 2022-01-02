Итоги дня 2 января: избиение депутата, побоище в Амстердаме, коронавирус у Месси
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Вечерний дайджест главных событий 2 января.
Коронавирус в Украине
В первый день нового 2022 года в Украине зафиксировали 1 863 новых случаев коронавируса, что по сравнению с данными прошедших суток на 3 тысячи больных меньше. Среди новых больных было 108 детей и 12 медицинских работников.
В Херсоне из-за петарды избили депутата от "Евросолидарности"
В Херсоне трое мужчин избили 52-летнего депутата городского совета из-за того, что тот сделал им замечание за подрыв петард. Как выяснилось, телесные повреждения нанесли депутату от "Европейской солидарности" Игорю Осауленко.
В Амстердаме митинг против карантина превратился в побоище
Тысячи людей вышли в воскресенье, 2 января, на улицы столицы Нидерландов Амстердама, что позже переросло в ожесточенные столкновения с силовиками.
Украина вернулась на ралли "Дакар-2022"
В Саудовской Аравии в субботу, 1 января, стартовало самое сложное ралли в мире под названием "Дакар-2022". Украина впервые на грузовике опробовала пески ралли-рейда, который проходит уже 44-й раз и смогла показать довольно неплохой результат.
Месси заразился коронавирусом
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который в ноябре 2021 года получил рекордный 7-й "Золотой мяч", сдал положительный тест на COVID-19.
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