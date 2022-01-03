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Підсумки дня 3 січня: переговори Зеленського та Байдена, затримання українського режисера в Італії

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 03 січня 2022, 21:44
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 3 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні знову виявили менше двох тисяч нових випадків COVID-19
В Україні знову виявили менше двох тисяч нових випадків COVID-19

В Україні на ранок понеділка, 3 січня, зафіксували 1804 нових випадків коронавірусу. Другий день поспіль динаміка коронавірусу значно нижча за середні показники минулого тижня.

Зеленський переговорив із Байденом

Зеленський переговорив із Байденом
Зеленський переговорив із Байденом

У ніч із 2 на 3 січня відбулася телефонна бесіда президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом.

Український режисер утримується в Італії через Росію

Євгена Лавренчука затримано в Італії
Євгена Лавренчука затримано в Італії

В Італії на вимогу Росії було затримано українського режисера Євгена Лавренчука. В цей час він очікує на розгляд запиту про екстрадицію.

Останній український кореспондент залишив РФ після погроз

Роман Цимбалюк виїхав із Росії
Роман Цимбалюк виїхав із Росії

Роман Цимбалюк залишив територію Росії, заявивши про небезпеку. За його словами, на цей крок після 10 років роботи в Москві він був змушений піти після виклику до прокуратури у справі про "розпалювання ворожнечі через проукраїнські висловлювання".

Брати Богданови померли

Ігор та Гришка Богданови померли від коронавірусу
Ігор та Гришка Богданови померли від коронавірусу

У Франції з перервою у кілька днів померли 72-річні брати Богданофф (Богданови), які у своєму житті активно займалися популяризацією науки та вели тематичні телепрограми, але стали відомі у мережі завдяки своїй незвичній зовнішності.

Теги:
#Україна #Італія #Росія #Джо Байден #Коронавірус #Володимир Зеленський #Підсумки дня #Covid-19
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