Укр

Итоги дня 3 января: переговоры Зеленского и Байдена, задержание украинского режиссера в Италии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 03 января 2022, 21:44
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 3 января.

Коронавирус в Украине

В Украине вновь обнаружили менее двух тысяч новых случаев COVID-19
В Украине вновь обнаружили менее двух тысяч новых случаев COVID-19

В Украине на утро понедельника, 3 января, зафиксировали 1804 новых случаев коронавируса. Второй день подряд динамика коронавируса значительно ниже средних показателей прошлой недели.

Зеленский переговорил с Байденом

Зеленский переговорил с Байденом
Зеленский переговорил с Байденом

В ночь со 2 на 3 января состоялась телефонная беседа президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом.

Украинский режиссер удерживается в Италии из-за России

Евгений Лавренчук задержан в Италии
Евгений Лавренчук задержан в Италии

В Италии по требованию России был задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук. В настоящее время он ожидает рассмотрения запроса об экстрадиции.

Последний украинский корреспондент покинул РФ после угроз

Роман Цимбалюк уехал из России
Роман Цимбалюк уехал из России

Роман Цимбалюк покинул территорию России, заявив об опасности. По его словам, на этот шаг после 10 лет работы в Москве он был вынужден пойти после вызова в прокуратуру по делу о "разжигании вражды из-за проукраинских высказываний".

Братья Богдановы умерли

Игорь и Гришка Богдановы скончались от коронавируса
Игорь и Гришка Богдановы скончались от коронавируса

Во Франции с перерывом в несколько дней скончались 72-летние братья Богданофф (Богдановы), которые в своей жизни активно занимались популяризацией науки и вели тематические телепрограммы, но стали известны в сети благодаря своей необычной внешности.

Теги:
#Украина #Италия #Россия #Джо Байден #Коронавирус #Владимир Зеленский #Итоги дня #Covid-19
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