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Підсумки дня 8 січня: річниця аварії літака МАУ в Ірані, ситуація в Казахстані, поява "Дельтакрона"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Ключові новини дня Новина оновлена 08 січня 2022, 21:20
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 8 січня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків знизилося порівняно з попереднім днем
Число нових випадків знизилося порівняно з попереднім днем

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 3 195 людей. Серед них — 37 медиків та 151 дитина.

Поява "Дельтакрону"

Поки що про новий штам відомо мало
Поки що про новий штам відомо мало

На Кіпрі дослідники зафіксували появу ще одного виду коронавірусної інфекції, який вважають гібридом двох найнебезпечніших штамів — "Дельти" та "Омікрону". Враховуючи це, вчені вирішили назвати виявлену мутацію — "Дельтакрон".

Авіакатастрофа під Тегераном

Вдалося встановити особи відповідальних за аварію українського літака
Вдалося встановити особи відповідальних за аварію українського літака

8 січня 2020 року український літак компанії МАУ потрапив в авіакатастрофу, коли над Тегераном його було збито зенітною ракетою. Внаслідок падіння літального апарату загинули 176 людей, які перебували на борту.

Всупереч старанням Ірану, слідчим все ж таки вдалося встановити особи ймовірних виконавців у цій справі.

Що відбувається у Казахстані

Протести у Казахстані
Протести у Казахстані

У Казахстані продовжуються протести, а кількість загиблих під час зіткнень уже йде на сотні. До списку жертв стрілянини вже потрапляють і діти.

Більш детальну інформацію про ситуацію, що зараз відбувається у населених пунктах Казахстану, можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа": "Як відбуваються протести у Казахстані (онлайн).

В Україні почали діяти нові штрафи для роботодавців

Роботодавцям загрожують нові штрафи
Роботодавцям загрожують нові штрафи

В Україні з 8 січня почнуть штрафувати роботодавців, які у вакансіях вказуватимуть бажані стать, вік, расу та колір шкіри кандидатів, тим самим допускаючи дискримінацію за цими ознаками. За порушення нововведень каратимуться штрафом до 65 тисяч гривень.

Теги:
#Казахстан #Коронавірус #Підсумки дня #PS752 #Covid-19
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 8 січня: річниця аварії літака МАУ в Ірані, ситуація в Казахстані, поява "Дельтакрона"
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Ключові новини дня
Підсумки дня 8 січня: річниця аварії літака МАУ в Ірані, ситуація в Казахстані, поява "Дельтакрона"
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