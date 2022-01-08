Підсумки дня 8 січня: річниця аварії літака МАУ в Ірані, ситуація в Казахстані, поява "Дельтакрона"

Вечірній дайджест найголовніших подій 8 січня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків знизилося порівняно з попереднім днем

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 3 195 людей. Серед них — 37 медиків та 151 дитина.

Поява "Дельтакрону"

Поки що про новий штам відомо мало

На Кіпрі дослідники зафіксували появу ще одного виду коронавірусної інфекції, який вважають гібридом двох найнебезпечніших штамів — "Дельти" та "Омікрону". Враховуючи це, вчені вирішили назвати виявлену мутацію — "Дельтакрон".

Авіакатастрофа під Тегераном

Вдалося встановити особи відповідальних за аварію українського літака

8 січня 2020 року український літак компанії МАУ потрапив в авіакатастрофу, коли над Тегераном його було збито зенітною ракетою. Внаслідок падіння літального апарату загинули 176 людей, які перебували на борту.

Всупереч старанням Ірану, слідчим все ж таки вдалося встановити особи ймовірних виконавців у цій справі.

Що відбувається у Казахстані

Протести у Казахстані

У Казахстані продовжуються протести, а кількість загиблих під час зіткнень уже йде на сотні. До списку жертв стрілянини вже потрапляють і діти.

Більш детальну інформацію про ситуацію, що зараз відбувається у населених пунктах Казахстану, можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа": "Як відбуваються протести у Казахстані (онлайн).

В Україні почали діяти нові штрафи для роботодавців

Роботодавцям загрожують нові штрафи

В Україні з 8 січня почнуть штрафувати роботодавців, які у вакансіях вказуватимуть бажані стать, вік, расу та колір шкіри кандидатів, тим самим допускаючи дискримінацію за цими ознаками. За порушення нововведень каратимуться штрафом до 65 тисяч гривень.