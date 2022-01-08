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У Казахстані під обстрілами загинули діти: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Кількість загиблих у Казахстані вже не злічити Новина оновлена 08 січня 2022, 15:18
Кількість загиблих у Казахстані вже не злічити

В ході заворушень загинуло вже кілька дітей

У Казахстані, який упродовж кількох днів нагадує справжнє поле бою, тривають протести. Кількість загиблих під час сутичок бойовиків та населення вже йде на сотні. До списку трагічно загиблих в результаті стрілянини вже потрапляють і діти.

Згідно з попередньою інформацією, яку поширюють тутешні ЗМІ, в результаті обстрілів, загинула 4-річна дитина, ще одна отримала тяжке поранення.

У суботу, 8 січня, уповноважена з прав дитини Казахстану Аружан Саїн, повідомила, що в Алмати вогнепальне поранення отримала 11-річна дитина. Дівчинка загинула 5 січня, коли відпочивала разом зі своїми батьками.

Вже за кілька днів, 7 січня, тяжке поранення отримав 15-річний підліток. За повідомленням Telegram-каналу "Протесты Казахстан", хлопця із вогнепальним пораненням до лікарні доставив його батько, автомобіль якого потрапив під раптовий обстріл. Зараз дитина перебуває в реанімації, де за його життя борються медики.

Також у суботу, 8 січня, стало відомо про трагічну загибель 4-річної дівчинки, яка отримала поранення в ході алматинських заворушень.

Як передає видання Orda.kz, малолітня дитина їхала в автомобілі разом з родичами, коли їй в голову влучила куля. Мала померла миттєво. Також в результаті обстрілу транспортного засобу було травмовано ще двох дітей, одна з них, учениця 9-го класу — в реанімації.

Відзначимо, що черги до Алматинських моргів, де знаходяться тіла загиблих в результаті заворушень, зараз вже простягаються на десятки метрів.

Черги до моргу в Алмати

Нагадаємо, що протести в Казахстані почалися з мирного мітингу проти підвищення вартості зрідженого газу ще 2 січня. Вже за два дні протестувальники перейшли до більш жорстких дій та спровокували сутички з правоохоронцями.

В результаті заворушень у кількох населених пунктах Казахстану було запроваджено надзвичайний стан.

Наразі кількість загиблих підрахувати вже важко, адже жодних офіційних даних з цього приводу немає.

Також відзначимо, що більш детальну інформацію щодо ситуації, яка зараз відбувається у населених пунктах Казахстану можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу": "Як проходять протести в Казахстані (онлайн).

Теги:
#Протест #Казахстан #Дитина #Вбивство
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