В Казахстане под обстрелами погибли дети: подробности

В ходе беспорядков погибло уже несколько детей

В Казахстане, который несколько дней напоминает настоящее поле боя, продолжаются протесты. Число погибших во время столкновений боевиков и населения уже идет на сотни. В список трагически погибших в результате стрельбы уже попадают и дети.

Согласно предварительной информации, которую распространяют здешние СМИ, в результате обстрелов, погиб 4-летний ребенок, еще один получил тяжелое ранение.

В субботу, 8 января, уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин, сообщила, что в Алматы огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок. Девочка погибла 5 января, когда отдыхала вместе со своими родителями.

Уже через несколько дней, 7 января, тяжелое ранение получил 15-летний подросток. По сообщению Telegram-канала "Протесты Казахстан", парня с огнестрельным ранением в больницу доставил его отец, автомобиль которого попал под внезапный обстрел. Сейчас ребенок находится в реанимации, где за его жизнь борются медики.

Также в субботу, 8 января, стало известно о трагической гибели 4-летней девочки, получившей ранения в ходе алматинских беспорядков.

Как передает издание Orda.kz, малолетний ребенок ехал в автомобиле вместе с родственниками, когда ему в голову попал пуля. Малышка умерла мгновенно. Также в результате обстрела транспортного средства были травмированы еще двое детей, одна из них, ученица 9-го класса — в реанимации.

Отметим, что очереди в Алматинские морги, где находятся тела погибших в результате беспорядков, сейчас уже простираются на десятки метров.

Очередь в морг в Алматы

Напомним, что протесты в Казахстане начались с мирного митинга против повышения стоимости сжиженного газа еще 2 января. Уже через два дня протестующие перешли к более жестким действиям и спровоцировали стычки с правоохранителями.

В результате беспорядков в нескольких населенных пунктах Казахстана было введено чрезвычайное положение.

Пока количество погибших подсчитать уже трудно, ведь никаких официальных данных на этот счет нет.

Также отметим, что более подробную информацию о ситуации, которая сейчас происходит в населенных пунктах Казахстана, можно узнать в материале "Телеграфа": "Как проходят протесты в Казахстане (онлайн).