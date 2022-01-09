Підсумки дня 9 січня: ситуація в Казахстані, популярний російський блогер не зміг потрапити до України

Вечірній дайджест головних подій 9 січня.

Коронавірус в Україні

Традиційно на вихідних знизилася кількість нових випадків COVID-19

Ранок неділі, 9 січня, Україна починає з 2810 випадками коронавірусної хвороби. Це значно менше показників за попередню добу. Втім, це традиційно може бути пов’язане зі зменшенням кількості тестів, що проводяться на вихідних.

Ситуація у Казахстані

Ситуацію в Алмати показали на нових фото

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де масові протести переросли в запеклі зіткнення демонстрантів із силовиками, протестувальники розбили всі таблички зі згадкою про колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. У ЗМІ з’явилися нові фотографії того, як виглядає місто за тиждень протестів.

Не обійшлось і без міжнародного скандалу. Так місцеві силовики затримали іноземця, якого нібито підозрюють в участі у вуличних заворушеннях. Однак пізніше виявилося, що вдома в Киргизстані він є відомим джаз-виконавцем. У справу втрутився президент країни.

Водночас у МЗС України повідомили, що серед загиблих та поранених немає громадян України, а з тими, хто не може залишити країну вже працюють представники консульств.

Російському блогерові Дані Мілохіну відмовили у в’їзді в Україну

Даня Мілохін потрапив до чорного списку СБУ

У неділю, 9 січня, ще один російський діяч культури опинився у "чорному" списку Служби безпеки України. Цього разу в’їзд заборонили популярному в Tik-Tok та Instagram блогеру Данилу Мілохіну.