Підсумки дня 9 січня: ситуація в Казахстані, популярний російський блогер не зміг потрапити до України
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Вечірній дайджест головних подій 9 січня.
Коронавірус в Україні
Ранок неділі, 9 січня, Україна починає з 2810 випадками коронавірусної хвороби. Це значно менше показників за попередню добу. Втім, це традиційно може бути пов’язане зі зменшенням кількості тестів, що проводяться на вихідних.
Ситуація у Казахстані
У найбільшому місті Казахстану Алмати, де масові протести переросли в запеклі зіткнення демонстрантів із силовиками, протестувальники розбили всі таблички зі згадкою про колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. У ЗМІ з’явилися нові фотографії того, як виглядає місто за тиждень протестів.
Не обійшлось і без міжнародного скандалу. Так місцеві силовики затримали іноземця, якого нібито підозрюють в участі у вуличних заворушеннях. Однак пізніше виявилося, що вдома в Киргизстані він є відомим джаз-виконавцем. У справу втрутився президент країни.
Водночас у МЗС України повідомили, що серед загиблих та поранених немає громадян України, а з тими, хто не може залишити країну вже працюють представники консульств.
Російському блогерові Дані Мілохіну відмовили у в’їзді в Україну
У неділю, 9 січня, ще один російський діяч культури опинився у "чорному" списку Служби безпеки України. Цього разу в’їзд заборонили популярному в Tik-Tok та Instagram блогеру Данилу Мілохіну.
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