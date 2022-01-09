Итоги дня 9 января: ситуация в Казахстане, популярный российский блогер не смог попасть в Украину

Вечерний дайджест главных новостей 9 января.

Коронавирус в Украине

Традиционнно на выходных снизилось число новых случаев COVID-19

Утро воскресенья, 9 января, Украина начинает с 2 810 случаями коронавирусной болезни. Это значительно меньше показателей за предыдущие сутки. Впрочем, это традиционно может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных.

Ситуация в Казахстане

Ситуацию в Алматы показали на новых фото

В крупнейшем городе Казахстана Алматы, где массовые протесты переросли в ожесточенные столкновения демонстрантов с силовиками, протестующие разбили все таблички с упоминанием бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В СМИ появились новые фотографии того, как выглядит город спустя неделю протестов.

Не обошлось и без международного скандала. Так местные силовики задержали иностранца, которого якобы подозревают в участии в уличных беспорядках. Однако позже оказалось, что у себя дома в Кыргызстане он является известным джаз-исполнителем. В дело вмешался даже президент страны.

Вместе с тем в МИД Украины сообщили, что среди погибших и раненых нет граждан Украины, а с теми из них, кто не может покинуть страну уже работают представители консульств.

Российскому блогеру Дане Милохину отказали во въезде в Украину

Даня Милохин попал в черный список СБУ

В воскресенье, 9 января, еще один российский деятель культуры оказался в "черном" списке Службы безопасности Украины. На этот раз въезд запретили популярному в Tik-Tok и Instagram блогеру Данилу Милохину