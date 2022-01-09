Итоги дня 9 января: ситуация в Казахстане, популярный российский блогер не смог попасть в Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 24
Вечерний дайджест главных новостей 9 января.
Коронавирус в Украине
Утро воскресенья, 9 января, Украина начинает с 2 810 случаями коронавирусной болезни. Это значительно меньше показателей за предыдущие сутки. Впрочем, это традиционно может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных.
Ситуация в Казахстане
В крупнейшем городе Казахстана Алматы, где массовые протесты переросли в ожесточенные столкновения демонстрантов с силовиками, протестующие разбили все таблички с упоминанием бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В СМИ появились новые фотографии того, как выглядит город спустя неделю протестов.
Не обошлось и без международного скандала. Так местные силовики задержали иностранца, которого якобы подозревают в участии в уличных беспорядках. Однако позже оказалось, что у себя дома в Кыргызстане он является известным джаз-исполнителем. В дело вмешался даже президент страны.
Вместе с тем в МИД Украины сообщили, что среди погибших и раненых нет граждан Украины, а с теми из них, кто не может покинуть страну уже работают представители консульств.
Российскому блогеру Дане Милохину отказали во въезде в Украину
В воскресенье, 9 января, еще один российский деятель культуры оказался в "черном" списке Службы безопасности Украины. На этот раз въезд запретили популярному в Tik-Tok и Instagram блогеру Данилу Милохину
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-