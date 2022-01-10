Підсумки 10 січня: скорочення терміну дії COVID-сертифікатів, переговори між США та Росією

Вечірній дайджест найголовніших подій 10 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні з’явилися нові "помаранчеві зони"

Ранок понеділка та новий трудовий тиждень Україна розпочала з 1969 новими випадками COVID-19. Така кількість хворих є одним із найнижчих за кілька останніх тижнів.

Водночас трохи змінилася карта карантинного зонування. Тепер замість загальної "жовтої" зони дві області відповідають критеріям "помаранчевої".

В Україні зменшиться термін дії COVID-сертифікатів

"Зелені" сертифікати діятимуть 270 днів, а не 365

Вже цього тижня в Україні можуть ухвалити рішення щодо зменшення терміну, протягом якого дійсні "зелені" COVID-сертифікати. Як і в країнах ЄС, український COVID-сертифікат про дві дози вакцини буде дійсним протягом 270 днів, тобто 9 місяців.

Двоє українських військових загинули на Донбасі

Україна зазнала втрат на Донбасі

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 10 січня загинули двоє військовослужбовців. Українські захисники отримали несумісні з життям поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої.

Переговори у Женеві

Переговори у Женеві

Представники США та Росії зустрілися у швейцарській Женеві для обговорення так званих "гарантій безпеки". За їх результатом стало відомо, що США не прийматимуть вимоги щодо неприйняття України в НАТО, а також відмови від її подальшої підтримки.