Підсумки 10 січня: скорочення терміну дії COVID-сертифікатів, переговори між США та Росією
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Вечірній дайджест найголовніших подій 10 січня.
Коронавірус в Україні
Ранок понеділка та новий трудовий тиждень Україна розпочала з 1969 новими випадками COVID-19. Така кількість хворих є одним із найнижчих за кілька останніх тижнів.
Водночас трохи змінилася карта карантинного зонування. Тепер замість загальної "жовтої" зони дві області відповідають критеріям "помаранчевої".
В Україні зменшиться термін дії COVID-сертифікатів
Вже цього тижня в Україні можуть ухвалити рішення щодо зменшення терміну, протягом якого дійсні "зелені" COVID-сертифікати. Як і в країнах ЄС, український COVID-сертифікат про дві дози вакцини буде дійсним протягом 270 днів, тобто 9 місяців.
Двоє українських військових загинули на Донбасі
У зоні проведення операції Об’єднаних сил 10 січня загинули двоє військовослужбовців. Українські захисники отримали несумісні з життям поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої.
Переговори у Женеві
Представники США та Росії зустрілися у швейцарській Женеві для обговорення так званих "гарантій безпеки". За їх результатом стало відомо, що США не прийматимуть вимоги щодо неприйняття України в НАТО, а також відмови від її подальшої підтримки.
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