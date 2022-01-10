Укр

Итоги дня 10 января: сокращение срока действия COVID-сертификатов, переговоры между США и Россией

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 10 января 2022, 22:06
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 10 января.

Коронавирус в Украине

В Украине появились новые "оранжевые зоны"
В Украине появились новые "оранжевые зоны"

Утро понедельника и новую трудовую неделю Украина начала с 1 969 новыми случаями COVID-19. Такое количество заболевших является одним из самых низких за несколько последних недель.

Вместе с тем слегка изменилась карта карантинного зонирования. Теперь вместо общей "желтой" зоны две области отвечают критериям "оранжевой".

В Украине уменьшится срок действия COVID-сертификатов

"Зеленые" сертификаты будут действовать 270 дней, а не 365
"Зеленые" сертификаты будут действовать 270 дней, а не 365

Уже на этой неделе в Украине могут принять решение об уменьшении срока, на протяжении которого действительны "зеленые" COVID-сертификаты. Как и в странах ЕС, украинский COVID-сертификат о двух дозах вакцины будет действителен на протяжении 270 дней, то есть 9 месяцев.

Двое украинских военных погибли на Донбассе

Украина понесла потери на Донбассе
Украина понесла потери на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил 10 января погибли двое военнослужащих. Украинские защитники получили несовместимые с жизнью ранения вследствие подрыва на неопознанном взрывном устройстве.

Переговоры в Женеве

Переговоры в Женеве
Переговоры в Женеве

Представители США и России встретились в швейцарской Женеве для обсуждения так называемых "гарантий безопасности". По их итогу стало известно, что США не станут принимать требования по непринятию Украины в НАТО, а также отказа от ее дальнейшей поддержки.

Теги:
#США #Россия #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 10 января: сокращение срока действия COVID-сертификатов, переговоры между США и Россией
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