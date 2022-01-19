Порошенка після суду знайшли у столичному ресторані (фото)

Заклад далеко не найдешевший

П’ятий президент України Петро Порошенко, якого 19 січня звільнили рішенням суду під особисте зобов’язання, провів вечір у досить дорогому ресторані "Царське село" у Києві.

Його там помітили журналісти "Української правди", повідомляє "Телеграф".

Екс-гарант приїхав до закладу разом із своїми близькими соратниками.

"Царське село" розташоване біля Києво-Печерської лаври

Його супроводжували нардепи Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Яна Зінкевич, Вікторія Сюмар, Артур Герасимов, Сергій Алексєєв, журналіст Юрій Бірюков та Віталій Гайдукевич, адвокат Ілля Новіков, прес-секретар Святослав Цеголко.

Також біля ресторану бачили мільйонера Ігоря Воронова.

Петро Порошенко зібрався із близькими соратниками

Варто зауважити, що Геращенко пояснила, мовляв, фракція запросила Порошенка святкувати новорічні свята, — на сам Новий рік та Різдво його не було в Україні, він повернувся лише вранці 17 січня, після чого піднявся галас із судом.

"Царське село" — досить популярний ресторан української кухні, розташований на вулиці Лаврській прямо біля Києво-Печерської лаври.

Ресторан "Царське село" на карті Києва

У нього чудові відгуки, але й досить вражаючі ціни.

Тарілка борщу там коштує 275 грн, вареники 155-235 гривень, салати обійдуться в районі 200 грн за порцію, стейк понад 300 грн за 100 г, котлета по-київськи 285 грн, стопка горілки 55-230 грн, шматочок торта 165-190 грн, чашка кави 75-120 грн, півлітрова пляшка "Моршинської" — 72 гривні.

Заклад оформлено в українському стилі

Скрізь розвішані рушники

Ресторан виглядає як музей народного побуту

Готують у "Царському селі" суто українські страви

Нагадаємо, що Петро Порошенко підозрюється за статтями про державну зраду та допомогу терористам через справу про закупівлю вугілля на підприємствах окупованих районів Донецької та Луганської областей.

6 січня наклали арешт на майно екс-президента.

19 січня суд обрав для Порошенка запобіжний захід у вигляді звільнення під особисте зобов’язання зі здаванням закордонного паспорта до 19 березня.