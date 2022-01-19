Порошенко после суда нашли в столичном ресторане (фото)
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Заведение далеко не самое дешевое
Пятый президент Украины Петр Порошенко, которого 19 января освободили решением суда под личное обязательство, провел вечер в довольно дорогом ресторане "Царское село" в Киеве.
Его там заметили журналисты "Украинской правды", сообщает "Телеграф".
Экс-гарант приехал в заведение вместе со своими близкими соратниками.
Его сопровождали нардепы Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Яна Зинкевич, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Сергей Алексеев, журналист Юрий Бирюков и Виталий Гайдукевич, адвокат Илья Новиков, пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Также возле ресторана видели миллионера Игоря Воронова.
Стоит заметить, что Геращенко пояснила, мол фракция позвала Порошенко праздновать новогодние праздники, — на сам Новый год и Рождество его не было в Украине, он вернулся только утром 17 января, после чего поднялась шумиха с судом.
"Царское село", — довольно популярный ресторан украинской кухни, расположенный на улице Лаврской прямо у Киево-Печерской лавры.
У него отличные отзывы, но и довольно впечатляющие цены.
Тарелка борща там стоит 275 грн, вареники 155-235 гривен, салаты обойдутся в районе 200 грн за порцию, стейк более 300 грн за 100 г, котлета по-киевски 285 грн, стопка водки 55-230 грн, кусочек торта 165-190 грн, чашка кофе 75-120 грн, пол-литровая бутылка "Моршинской" — 72 гривны.
Напомним, что Петр Порошенко подозревается по статьям о государственной измене и пособничестве террористам из-за дела о закупках угля на предприятиях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
6 января наложили арест на имущество экс-президента.
19 января суд выбрал для Порошенко меру пресечения в виде освобождения под личное обязательство со сдачей загранпаспорта до 19 марта.
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