Порошенко после суда нашли в столичном ресторане (фото)

Заведение далеко не самое дешевое

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которого 19 января освободили решением суда под личное обязательство, провел вечер в довольно дорогом ресторане "Царское село" в Киеве.

Его там заметили журналисты "Украинской правды", сообщает "Телеграф".

Экс-гарант приехал в заведение вместе со своими близкими соратниками.

"Царское село" расположено у Киево-Печерской лавры

Его сопровождали нардепы Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Яна Зинкевич, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Сергей Алексеев, журналист Юрий Бирюков и Виталий Гайдукевич, адвокат Илья Новиков, пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Также возле ресторана видели миллионера Игоря Воронова.

Петр Порошенко собрался с близкими соратниками

Стоит заметить, что Геращенко пояснила, мол фракция позвала Порошенко праздновать новогодние праздники, — на сам Новый год и Рождество его не было в Украине, он вернулся только утром 17 января, после чего поднялась шумиха с судом.

"Царское село", — довольно популярный ресторан украинской кухни, расположенный на улице Лаврской прямо у Киево-Печерской лавры.

Ресторан "Царское село" на карте Киева

У него отличные отзывы, но и довольно впечатляющие цены.

Тарелка борща там стоит 275 грн, вареники 155-235 гривен, салаты обойдутся в районе 200 грн за порцию, стейк более 300 грн за 100 г, котлета по-киевски 285 грн, стопка водки 55-230 грн, кусочек торта 165-190 грн, чашка кофе 75-120 грн, пол-литровая бутылка "Моршинской" — 72 гривны.

Заведение оформлено в украинском стиле

Повсюду развешены рушники

Ресторан выглядит как музей народного быта

Готовят в "Царском селе" чисто украинские блюда

Напомним, что Петр Порошенко подозревается по статьям о государственной измене и пособничестве террористам из-за дела о закупках угля на предприятиях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

6 января наложили арест на имущество экс-президента.

19 января суд выбрал для Порошенко меру пресечения в виде освобождения под личное обязательство со сдачей загранпаспорта до 19 марта.