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Підсумки дня 4 лютого: відкриття Олімпіади 2022, 40 тисяч хворих на "корону" за день, півфінал ЧЄ з футзалу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 04 лютого 2022, 21:52
Ключові події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 4 лютого.

Показники коронавірусу пробили психологічну позначку

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

В Україні спостерігається різке зростання кількості інфікованих коронавірусом. Минулої доби захворіло 43 778 людей, що є рекордним показником за весь час пандемії.

Китай підтримав вимоги Росії щодо України

Путін і Сі Цзіньпін
Путін і Сі Цзіньпін

Президент Росії Володимир Путін та голова компартії Китаю Сі Цзіньпін зробили спільну заяву на підтримку висунутих Москвою так званих "гарантії безпеки", якими пропонувалося заборонити Україні вступати до НАТО.

У Пекіні урочисто відкрили зимові Олімпійські Ігри

Олімпіада 2022
Олімпіада 2022

У п’ятницю, 4 лютого, проходило відкриття XXIV Зимових Олімпійських ігор. Урочиста церемонія відбулася на Пекінському національному стадіоні ("Пташине гніздо").

Цього ж дня розпочався перший день змагань. "Телеграф" провів текстову трансляцію змагання.

Україна програла Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу

Матч Україна-Росія
Матч Україна-Росія

У п’ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу провела матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи з командою Росії. Зустріч відбулася на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди) та завершилася з рахунком 2:3 на користь росіян.

Теги:
#Китай #Олімпіада #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 4 лютого: відкриття Олімпіади 2022, 40 тисяч хворих на "корону" за день, півфінал ЧЄ з футзалу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 4 лютого: відкриття Олімпіади 2022, 40 тисяч хворих на "корону" за день, півфінал ЧЄ з футзалу
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