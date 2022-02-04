Підсумки дня 4 лютого: відкриття Олімпіади 2022, 40 тисяч хворих на "корону" за день, півфінал ЧЄ з футзалу
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Вечірній дайджест найголовніших подій 4 лютого.
Показники коронавірусу пробили психологічну позначку
В Україні спостерігається різке зростання кількості інфікованих коронавірусом. Минулої доби захворіло 43 778 людей, що є рекордним показником за весь час пандемії.
Китай підтримав вимоги Росії щодо України
Президент Росії Володимир Путін та голова компартії Китаю Сі Цзіньпін зробили спільну заяву на підтримку висунутих Москвою так званих "гарантії безпеки", якими пропонувалося заборонити Україні вступати до НАТО.
У Пекіні урочисто відкрили зимові Олімпійські Ігри
У п’ятницю, 4 лютого, проходило відкриття XXIV Зимових Олімпійських ігор. Урочиста церемонія відбулася на Пекінському національному стадіоні ("Пташине гніздо").
Цього ж дня розпочався перший день змагань. "Телеграф" провів текстову трансляцію змагання.
Україна програла Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу
У п’ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу провела матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи з командою Росії. Зустріч відбулася на арені Ziggo Dome в Амстердамі (Нідерланди) та завершилася з рахунком 2:3 на користь росіян.
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