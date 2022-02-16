Лазерне шоу та гігантські прапори: як Україна святкує День єднання (фото, відео)
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До події приєдналися різні міста та організації країни.
У середу, 16 лютого, Україна вперше святкує День єднання. Його запровадив президент України Володимир Зеленський. Він спрямований на те, щоб показати, що перемогти можна не лише військовим шляхом, а й "об’єднавшись усім світом проти війни, проти антигуманної політики Кремля".
Про це в Телеграмі написав міністр культури України Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що об’єднання перед ворогом — це риса українського народу. Глава Мінкульту також закликав "об’єднатися навколо простого принципу: "Українці мають бути розумними ", не панікувати та критично мислити.
Українськими каналами у цей день проходить телемарафон, присвячений святу, який розпочався зі звернення президента.
Як проходить День єднання у містах України
Краматорськ
На Донеччині заходи до свята відбулися у багатьох великих містах. У Краматорську український прапор урочисто підняли на найвищому флагштоку області у Парку Ювілейному.
Запоріжжя
У Запоріжжі прапор України розміром 50 на 20 метрів розгорнули на каскаді фонтанів "Райдуга".
Харків
У Харкові синьо-жовтий стяг підняли на стометровому флагштоку, а співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій провели урочисте шикування під звуки гімну.
Одеса
В Одесі у День єднання пройшов марш "За збереження суверенітету України". З прапорами та патріотичними промовами учасники йшли вулицею Дерибасівською.
Дніпро
У Дніпрі у День єднання прикрасять вечірнє небо українським прапором у масштабній світломузичній інсталяції. Проєкція простягатиметься на 10 км. Містяни та гості міста зможуть спостерігати її у темну пору до опівночі аж до кінця тижня.
Львів
У Львові у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного також провели патріотичний флешмоб.
Зазначимо, що нове свято не всім припало до смаку. Так, деяких українців збентежила дата — 16 лютого, на яку західні ЗМІ "призначали" вторгнення Росії до України.
Також висловили думку, що єдність має полягати в іншому.
Саме у День єднання Україна здобула першу медаль на Олімпіаді у Пекіні. Як писав "Телеграф", Олександр Абраменко приніс у скарбничку нагород країни "срібло".
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