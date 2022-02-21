Чекати на потепління рано: народний синоптик дав прогноз на березень

Без хвилі похолодання обійтися не вдасться

Українці, радіючи дуже ласкавому як для зимового місяця лютому, вже з нетерпінням чекають справжнього весняного тепла. Однак, незважаючи на близькість календарної весни в березні, на нашу країну чекає чергове похолодання.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на прогноз народного синоптика Станіслава Щедріна.

За його словами, перша половина березня продовжить курс на потепління. Однак подібний "маневр" можна назвати брехливим, адже вже з 16 числа температура почне потроху знижуватися.

Разом із похолоданням в Україну також повернуться опади — переважно дощі, але місцями також і мокрий сніг.

Втім, засмучуватися не варто, цей період не буде затяжним. Погода має нормалізуватися вже за кілька днів.

За прогнозом Щедріна, 19-20 березня стануть "переломними", після чого Україну знову почне ласкаво пригрівати сонечко.

Попередньо народний синоптик каже, що така хороша погода має протриматись до кінця першого весняного місяця.

Чергова хвиля похолодання прогнозується на початок квітня, однак і вона протримається не більше тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду пророкують метеорологи до кінця лютого. Їхні прогнози, до речі, можна порівняти з припущеннями народного синоптика.