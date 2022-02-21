Укр

Ждать потепления рано: народный синоптик дал прогноз на март

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Весна придет в Украину не сразу Новость обновлена 21 февраля 2022, 09:21
Весна придет в Украину не сразу

Без волны похолодания обойтись не получится

Украинцы, радуясь весьма ласковому как для зимнего месяца февралю, уже с нетерпением ждут настоящего весеннего тепла. Однако несмотря на близость календарной весны в марте нашу страну ожидает очередное похолодание.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на прогноз народного синоптика Станислава Щедрина.

По его словам, первая половина марта продолжит курс на потепление. Однако подобный "маневр" можно назвать обманным, ведь уже с 16 числа температура начнет понемногу снижаться.

Вместе с похолоданием в Украину также вернутся осадки — в основном дожди, но местами также и мокрый снег.

Впрочем, расстраиваться не стоит, этот период не будет затяжным. Погода должна нормализоваться уже через несколько дней.

Согласно прогнозу Щедрина, 19-20 марта станут "переломными", после чего Украину снова начнет ласково пригревать солнышко.

Предварительно народный синоптик говорит, что такая хорошая погода должна продержаться до конца первого весеннего месяца.

Очередная же волна похолодания прогнозируется на начало апреля, однако и она продержится не более недели.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду предсказывают метеорологи до конца февраля. Их прогнозы, к слову, можно сопоставить с предположениями народного синоптика.

Теги:
#Украина #Погода #Весна #Март #Прогноз погоды
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