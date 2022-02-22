Вихід Росії з "Мінська": Кулеба розповів про позицію України

У МЗС висловились щодо дій Путіна

Міністр закордонних України Дмитро Кулеба у відмовідь на вихід РФ з "Мінських домовленностей" заявив, що Україна визначить свою позицію щодо цього питання пізніше.

Про це голова МЗС заявив під час включення з Вашингтону.

"Ми розуміємо, і ви вже чули позицію президента про те, що Росія де-факто вийшла з Мінських угод, але, не йдучи на провокації Росії, ми свою подальшу позицію, своє подальше ставлення до Мінських угод визначимо додатково. Зараз нас цікавить складова безпеки, і це є ключовим фактором, який домінує в нашому аналізі ситуації", — заявив Кулеба.

Він зазначив, що з учора "Мінські домовленності" більше не є центральним питанням щодо відновлення територіальної цілісності України.

"Ситуація стала набагато ширшою і зараз ми основний фокус робитимемо на застосуванні механізму Будапештського меморандуму, за яким Україні були надані певні гарантії безпеки, на застосуванні механізму Ради безпеки ООН. Ми також продовжуємо наполягати на терміновому скликанні саміту постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення поточної ситуації безпеки", — додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін визнав "ДНР" та "ЛНР", після чого заявив, що "Мінських домовленностей більше не існує". Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися очільники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Крім того, Путін висунув умови Україні — демілітаризація та відмова від вступу до НАТО.