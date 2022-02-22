Выход России из "Минска": Кулеба рассказал о позиции Украины

В МИД высказались по поводу действий Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на выход РФ из "Минских договоренностей" заявил, что Украина определит свою позицию по этому вопросу позже.

Об этом глава МИД заявил при включении из Вашингтона.

"Мы понимаем, и вы уже слышали позицию президента о том, что Россия де-факто вышла из Минских соглашений, но не идя на провокации России мы свою дальнейшую позицию, свое дальнейшее отношение к Минским соглашениям определим дополнительно. Сейчас нас интересует составляющая безопасности, и это ключевой фактор, который доминирует в нашем анализе ситуации", — заявил Кулеба.

Он отметил, что со вчера "Минские договоренности" больше не являются центральным вопросом по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Ситуация стала намного шире и сейчас мы будем делать основной фокус на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности, на применении механизма Совета безопасности ООН. Мы также продолжаем настаивать на срочном созыве саммита постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция для обсуждения текущей ситуации безопасности", — добавил Кулеба.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР", после чего заявил, что "Минских договоренностей больше не существует". Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало подлинной депортации мирного населения на территорию России.

Кроме того, Путин выдвинул условия Украине – демилитаризация и отказ от вступления в НАТО.