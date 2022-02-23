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Не хочемо жити у "ДНР": з'явилось вражаюче відео з прифронтового Краматорська

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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Краматорськ просто зараз Новина оновлена 23 лютого 2022, 19:29
Краматорськ просто зараз

Тисячі мешканців Донбасу підтримали Україну

У Краматорську Донецької області місцеві мешканці на площі Миру влаштували акцію на підтримку України та проти російської агресії.

Фото та відео опублікували у соцмережах.

О 17:30 розпочалась акція "Краматорськ — це Україна". Ці події висвітлювала у Twitter журналістка BBC Сара Рейнсфорд.

"Нам страшно. Ми не хочемо жити в "ДНР". Я не хочу, щоб тут знову було, як 2014 року. Але ми нікуди не йдемо", — процитувала місцевих мешканців кореспондентка.

Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську
Акція у Краматорську

Також велика кількість місцевих мешканців вийшла до місцевого ДК "Мартинова" підтримати Україну в іншому прифронтовому місті — Бахмуті.

Нагадаємо, українці за день назбирали на потреби армії фантастичну суму.

Як раніше писав "Телеграф", після рішення Росії визнати "незалежність" псевдодержав на окупованій території Донеччини та Луганщини, а також рішення Радфеда РФ про дозвіл на введення в так звані "республіки" військ, в Україні хочуть запровадити надзвичайний стан.

Теги:
#Донбас #Війна
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