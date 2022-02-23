Не хочемо жити у "ДНР": з'явилось вражаюче відео з прифронтового Краматорська
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Тисячі мешканців Донбасу підтримали Україну
У Краматорську Донецької області місцеві мешканці на площі Миру влаштували акцію на підтримку України та проти російської агресії.
Фото та відео опублікували у соцмережах.
О 17:30 розпочалась акція "Краматорськ — це Україна". Ці події висвітлювала у Twitter журналістка BBC Сара Рейнсфорд.
"Нам страшно. Ми не хочемо жити в "ДНР". Я не хочу, щоб тут знову було, як 2014 року. Але ми нікуди не йдемо", — процитувала місцевих мешканців кореспондентка.
Також велика кількість місцевих мешканців вийшла до місцевого ДК "Мартинова" підтримати Україну в іншому прифронтовому місті — Бахмуті.
Нагадаємо, українці за день назбирали на потреби армії фантастичну суму.
Як раніше писав "Телеграф", після рішення Росії визнати "незалежність" псевдодержав на окупованій території Донеччини та Луганщини, а також рішення Радфеда РФ про дозвіл на введення в так звані "республіки" військ, в Україні хочуть запровадити надзвичайний стан.
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