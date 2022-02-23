Не хотим жить в "ДНР": появилось впечатляющее видео из прифронтового Краматорска

Тысячи жителей Донбасса поддержали Украину

В Краматорске Донецкой области местные жители на площади Мира устроили акцию в поддержку Украины и против российской агрессии.

Фото и видео были опубликованы в соцсетях.

В 17:30 началась акция "Краматорск — это Украина". Эти события освещала в Twitter журналистка BBC Сара Рейнсфорд.

"Нам страшно. Мы не хотим жить в "ДНР". Я не хочу, чтобы здесь снова было, как в 2014 году. Но мы никуда не уходим", — процитировала местных жителей корреспондентка.

Акция в Краматорске

Акция в Краматорске Акция в Краматорске Акция в Краматорске Акция в Краматорске

Также большое количество местных жителей вышло к местному ДК "Мартынова" поддержать Украину в другом прифронтовом городе — Бахмуте.

Напомним, украинцы за день собрали на нужды армии фантастическую сумму.

Как ранее писал "Телеграф", после решения России признать "независимость" псевдореспублик на оккупированной территории Донбасса, а также решение Радфеда РФ о разрешении на введение в так называемые "республики" войск, в Украине хотят ввести чрезвычайное положение.