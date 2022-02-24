Рус

Ворог застосував авіацію: прикордонники прояснили ситуацію зі спробою захоплення острова Зміїний

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
90
Острів Зміїний Новина оновлена 24 лютого 2022, 18:23
Острів Зміїний

Острів у Чорному морі став об’єктом агресії із боку РФ.

Після атак із застосуванням корабельної артилерії українські захисники острова Зміїний зазнали нападу з боку російської авіації.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

Українські прикордонники та військовослужбовці зіткнулися не лише з корабельною артилерією, а й з авіацією. У ці хвилини триває бій за острів у Чорному морі.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.", — повідомляє Держприкордонслужба.

"Телеграф" нагадує, що у четвер, 24 лютого, Росія розпочала великомасштабне військове вторгнення в Україну з багатьох напрямків. Ще в обід на острові Зміїний розгорівся бій. Окупанти пропонували гарнізону острова здатися.

Раніше повідомлялося, що українські військові взяли в полон цілий розвідувальний взвод із Росії. Окупанти заявили, що воювати вони не збиралися. Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, в якій порівняв РФ із "ДНР".

Теги:
#Україна #Росія #Острів Зміїний #Війна з Росією
Київ
Київ
У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Київ
У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Важлива інформація щодо російського вторгнення
Росіяни намагаються захопити ЧАЕС: наші бійці запекло борються з агресором
Дата публікації
Категорія
Наслідки ворожого обстрілу в Україні 24.02.2022
Російські війська зазнають тяжких втрат, але на фронті ми тримаємося, — Арестович
Дата публікації
Категорія
Українські війська тримають ситуацію під контролем
Намагалися прорватися: українські захисники взяли в полон групу окупантів на Луганщині (фото)