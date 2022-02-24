Ворог застосував авіацію: прикордонники прояснили ситуацію зі спробою захоплення острова Зміїний

Острів у Чорному морі став об’єктом агресії із боку РФ.

Після атак із застосуванням корабельної артилерії українські захисники острова Зміїний зазнали нападу з боку російської авіації.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

Українські прикордонники та військовослужбовці зіткнулися не лише з корабельною артилерією, а й з авіацією. У ці хвилини триває бій за острів у Чорному морі.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.", — повідомляє Держприкордонслужба.

"Телеграф" нагадує, що у четвер, 24 лютого, Росія розпочала великомасштабне військове вторгнення в Україну з багатьох напрямків. Ще в обід на острові Зміїний розгорівся бій. Окупанти пропонували гарнізону острова здатися.

Раніше повідомлялося, що українські військові взяли в полон цілий розвідувальний взвод із Росії. Окупанти заявили, що воювати вони не збиралися. Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, в якій порівняв РФ із "ДНР".