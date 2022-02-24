Враг применил авиацию: пограничники прояснили ситуацию с попыткой захвата острова Змеиный

Остров в Черном море стал объектом агрессии со стороны РФ.

После атак с применением корабельной артиллерии украинские защитники острова Змеиный подверглись нападению со стороны российской авиации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Украинские пограничники и военнослужащие столкнулись не только с корабельной артиллерией, но и с авиацией. В данные минуты идет бой за остров в Черном море.

"Ситуация по российскому вторжению. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова с корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", — гласит сообщение Госпогранслужбы.

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 24 февраля, Россия начала крупномасштабное военное вторжение в Украину со многих направлений. Еще в обед на острове Змеиный разгорелся бой. Оккупанты предлагали гарнизону острова сдаться.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен целый разведывательный взвод из России. Оккупанты заявили, что воевать они не собирались. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором сравнил РФ с "ДНР".