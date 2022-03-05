"Ці люди не каються": український лікар поспілкувався з полоненим окупантом (відео)

Російський окупант вважає себе захисником.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного військового вторгнення росії в Україну в мережі з’явилося відео з бесідою українського лікаря з полоненим російським загарбником.

Відповідне відео є на telegram-каналі Олега Шарпа.

Український лікар на прикладі нацистського вторгнення в 1941 році спробував пояснити полоненому росіянину, що він є загарбником. При цьому росіянин заявив, що прийшов на захист і за ним немає загублених душ.

"Ці люди не каються. У них немає здорового глузду. росія розвалиться. У цих людей немає совісті", — заявив лікар.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом був збитий черговий російський літак, а пілот опинився в полоні. Крім того, 4 березня президент росії володимир путін зробив гучну заяву щодо безпольотної зони над Україною. Також у суботу на Миколаївщині українські морські піхотинці збили чотири вертольоти загарбників, а російський пропагандист Володимир Соловйов залишився без своїх вілл в Італії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі у суботу пройшов мітинг проти "руського миру".