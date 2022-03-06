Бійці "КОРД" показали як знищують російські танки (відео)

Два танки окупантів було знищено.

Бійці поліцейського спецпідрозділу "КОРД" також беруть активну участь у знищенні військ окупантів, які розпочали вторгнення в Україну 24 лютого.

Кадри ураження ворожої техніки розлетілися українськими телеграм-каналами.

Зі зрозумілих причин не повідомляється, де було знято це відео, проте, судячи зі слів одного з бійців, можна припустити, що це було зроблено десь у Київській області. Також вказується, що два танки окупантів було знищено вогнем із протитанкових гранатометів.

Один із них добре видно на записі.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше показував результати роботи Сил спеціальних операцій, які змогли захопити танк росіян.

Нагадаємо, станом на ранок 6 березня російські окупаційні війська вже втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у Росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

Тим часом у великих містах росії протестуючі вийшли на вулиці із закликами зупинити війну, але їх традиційно розігнали силовики.