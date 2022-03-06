Укр

Бойцы "КОРД" показали, как уничтожают российские танки (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бойцы "КОРД" Новость обновлена 06 марта 2022, 22:58
Бойцы "КОРД"

Два танка оккупантов были уничтожены.

Бойцы полицейского спецподразделения "КОРД" тоже принимают активное участие в уничтожении войск оккупантов, которые начали вторжение в Украину 24 февраля.

Кадры поражения вражеской техники разлетелись по украинским телеграм-каналам.

По естественным причинам не сообщается, где было отснято это видео, однако судя по словам одного из бойцов, можно предположить, что это было сделано где-то в Киевской области. Также указывается, что два танка оккупантов были уничтожены огнем из противотанковых гранатометов.

Один из них хорошо виден на записи.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее показывал результаты работы Сил специальных операций, которые смогли захватить танк россиян.

Напомним, по состоянию на утро 6 марта российские оккупационные войска уже потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.

Тем временем в крупных городах рф протестующие вышли на улицы с призывами остановить войну, но их традиционно разогнали силовики.

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#Украина #Россия
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