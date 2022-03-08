Данилов: якщо НАТО не хоче "закрити небо" над Україною, ми зробимо це самі

Україна знову вимагає у НАТО допомоги у війні з Росією

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов закликав Північноатлантичний Альянс надати Україні літаки та системи протиповітряної оборони. Саме від захисту українського неба, на його думку, залежить наша перемога, повідомив секретар РНБО на сторінці у Facebook.

Данилов упевнений, що якщо партнери України не допоможуть, відповідальність за смерть мирних жителів лежатиме і на них.

"Якщо НАТО не хоче або не може "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах… Від цього залежить, чи Росія вбиватиме наших дітей і жінок, наших батьків і людей похилого віку". Чи закриють безневинно вбиті, як ангели своїми крилами, наше небо?", — написав секретар РНБО.

Саме на розгубленість Заходу, на думку Данилова, Кремль орієнтувався при розробці плану "Барбаросса — 2022". Данилов також дорікнув західним партнерам за їхню політику протягом останніх 15 років.

"Захід… демонстрував нескінченну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні "турботи" за газ і нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне та сите життя", — написав політик.

Але одними лише звинуваченнями Данилов не обмежився. Він подякував усім партнерам нашої країни за допомогу "словом та патроном". Безпосередньо Британії, Канаді та Нідерландам секретар РНБО висловив слова підтримки за ініціативу створення Міжнародної групи підтримки України.

"Світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і пітьмою пролягла лініями українських окопів", — написав Данилов.

Теза про те, що якщо Альянс не хоче забезпечити над Україною безпольотну зону, то має хоча б надати країні системи ППО, не перший день звучить від різних українських політиків, включаючи радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та голову міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу.

Сам Генсек Альянсу Єнс Столтенберг ще на другий день війни Росії з Україною пообіцяв постачати нашій країні системи протиповітряної оборони. Пізніше Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватиме.

Що ж до літаків, то після відповідного звернення президента Зеленського США розглядають можливість розблокувати постачання бойової авіації в Україну. Наші пілоти не мають часу вчитися літати на американських літаках, але підходяща техніка є у різних країн НАТО: зокрема, у Польщі. З цими країнами США якраз працюють у частині постачання літаків в Україну.