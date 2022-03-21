Окупанти підло обстріляли медзаклад у Миколаєві (фото, відео)

Попередньо жертв немає.

Миколаївщина поруч із Херсонщиною та Київщиною — одна з найгарячіших точок у війні росії та України. І якщо раніше окупанти обстрілювали Миколаїв переважно в темний час доби, то 21 березня вирішили "змінити тактику" та кинули бомбу на місто вдень. Під обстріл російських військових потрапив обласний центр психічного здоров’я.

Відео наслідки обстрілів з’явилося на телеграм-каналі "Новини Миколаєва Україна Війна", а також фото падіння бомби опублікував керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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За словами начальника обласного управління охорони здоров’я Максима Безносенка, внаслідок обстрілу медустанови ніхто не постраждав.

Зазначимо, російські окупанти кілька тижнів поспіль намагаються прорвати оборону Миколаєва, але зазнають невдач. 18 березня українські захисники повністю спалили військову техніку противника на трасі з боку Херсона у південно-східній стороні міста.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 березня російські окупаційні війська знову завдали потужного удару по Києву, внаслідок чого сталася пожежа в одному з торгових центрів у Подільському районі столиці. На знімках зруйнованого торгового центру видно, що ТРЦ отримав сильні ушкодження, скрізь валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.