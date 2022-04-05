Українці на Кіпрі вшанували пам’ять мешканців Бучі та інших міст України, вбитих солдатами рф: ексклюзивні фото

Акція жалоби за безвинно вбитими мирними жителями Бучі, Ірпеня, Гостомеля та всієї України відбулася 5 квітня

У понеділок, 5 квітня, українці на Кіпрі вийшли на акцію жалоби за безвинно вбитими мирними жителями Бучі, Ірпеня, Гостомеля та всієї України.

Про це "Телеграфу" повідомила одна з учасниць акції.

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"Нема назви цим звірствам, нема прощення, це – Геноцид проти Українського народу. Ми впевнені, що світ повинен знати правду про кожну смерть безневинних людей, про кожне звірство російського агресора. Ми оголошуємо Жалобу за всіма людьми, за цілими родинами, за цілими містами і селищами, що були так страшно вбиті", — заявили організатори акції.

На фото, надані учасниками акції, видно, як люди біля монумента "Якір-серце", подарованого Одесою у 2019 році, запалюють свічки, залишають листи, фотографії українців, які загинули від звірств окупантів, а також плакати із закликом зупинити війну. На заході були присутні й діти, які залишили на монументі дитячі іграшки на згадку про маленьких українців.

"Телеграф" закликає українців по всьому світу виходити на мітинги та акції, аби привернути увагу влади, а особливо простих жителів різних країн до війни на знищення, яку веде росія проти України і її громадян. Українці! Вимагайте допомоги вашій Батьківщині та тиску на росію через її злочинну війну проти України! Світ повинен знати і реагувати на звірства та злочини проти людяності, які коїть рф посеред Європи у XXI столітті! Російські варвари прийшли до нас і якщо їх не зупинити сьогодні, то завтра вони прийдуть до вас!

Зазначимо, що після того, як окупанти залишили Київську область у Бучі, на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги. Згідно із заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 осіб.

У вівторок, 5 квітня, відбулося засідання Ради безпеки ООН, про яке запитувала Україна. На зустрічі з представниками закордонних країн офіційний Київ розповів усьому світу про жахіття, яке російські війська творили в передмісті Києва — Бучі, Ірпені й не тільки.

Як відомо, в росії відмовляються визнавати криваві розправи своїх солдатів над мирними українцями, називаючи всі фото- та відеодокази звірств "злочинними провокаціями" українських "радикалів".