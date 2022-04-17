Українським "Нептуном" зацікавилися інші країни: Арестович розповів, у чому причина

Авторитет України на збройовому ринку помітно зріс

Протикорабельні ракетні комплекси "Нептун" українського виробництва, якими було вражено і відправлено на дно флагман російського флоту в Чорному морі ракетний крейсер "Москва", після успішного застосування викликали значне зростання інтересу потенційних покупців з усього світу.

Так, за даними Washington Post, вже є як мінімум чотири країни, які виявили бажання придбати таке озброєння для своєї армії. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи цю інформацію, наголосив, що в цьому немає нічого дивного.

За його словами, росія завжди була конкурентом української техніки на ринку зброї.

"Там і так конкуренція величезна, а росіяни робили все, щоб принизити чи знецінити українську зброю", — сказав він.

Водночас Арестович зазначив, що наразі українська зброя пройшла тестування на самих росіян, які вторглися до нашої країни. Це також дозволило продукції українського військпрому серйозно зміцнити свої позиції на світовому збройовому ринку, оскільки тепер має статус "перевіреного в боях".

"Це один із головних аргументів для будь-якої країни, яка розглядає можливість закупівлі зброї", — додав Арестович.

Він наголосив, що "Нептун" потопив найбільший військовий корабель після 1945 року, хоча після цього морських конфліктів у світі вистачало, що є гарною перевіркою можливостей української зброї.

Також радник голови ОПУ зазначив, що інші види зброї, на кшталт "Стугни" і до війни продавалися дуже добре, а після неї лише зростатиме. Водночас присутність на збройовому ринку також завжди призводить до збільшення політичного авторитету країни-постачальника, а також зможе забезпечити безліч робочих місць для українців.

Як повідомлялося раніше, ракетний удар по крейсеру "Москва" було завдано увечері 13 квітня. У Росії інцидент коментували неохоче, проте пізніше підтвердили, що корабель отримав серйозні пошкодження, проте причиною там назвали "пожежу на борту" та "детонацію боєзапасу".

Увечері 14 квітня в Міноборони Росії заявили, що корабель затонув під час буксирування в порт.

Видання Forbes оцінило вартість корабля в 750 млн. доларів, що робить його найдорожчою втратою окупаційних військ за весь час вторгнення в Україну.