Украинским "Нептуном" заинтересовались другие страны: Арестович рассказал, в чем причина

Авторитет Украины на оружейном рынке заметно вырос.

Противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" украинского производства, которыми был поражен и отправлен на дно флагман российского флота в Черном море ракетный крейсер "Москва", после успешного применения вызвали значительный рост интереса у потенциальных покупателей со всего мира.

Так по данным Washington Post, уже есть как минимум четыре страны, которые высказали желание приобрести такое вооружение для своей армии. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя эту информацию, подчеркнул, что в этом нет ничего удивительного.

По его словам, россия всегда была конкурентом украинской технике на рынке оружия.

"Там и так конкуренция огромная, а россияне делали все, чтобы унизить или обесценить украинское оружие", — сказал он.

Вместе с тем Арестович отметил, что теперь украинское оружие прошло тестирование на самих россиянах, которые вторглись в нашу страну. Это также позволило продукции украинского военпрома серьезно укрепить свои позиции на мировому оружейному рынку, поскольку теперь у него есть статус "проверенного в боях".

"Это один из главных аргументов для любой страны, которая рассматривает возможность закупки оружия", — добавил Арестович.

Он подчеркнул, что "Нептун" потопил самый большой военный корабль после 1945 года, хотя после этого морских конфликтов в мире хватало, что является хорошей проверкой возможностей украинского оружия.

Также советник главы ОПУ отметил, что другие виды оружия, вроде "Стугны" и до войны продавались очень хорошо, а после нее будет только расти. В то же время присутствие на оружейном рынке также всегда приводит к увеличению политического авторитета страны-поставщика, а также сможет обеспечить множество рабочих мест для украинцев.

Как сообщалось ранее, ракетный удар по крейсеру "Москва" был нанесен вечером 13 апреля. В россии инцидент комментировали неохотно, однако позже подтвердили, что корабль получил серьезные повреждения, однако причиной там назвали "пожар на борту" и "детонацию боезапаса".

Вечером 14 апреля в Минобороны россии заявили, что корабль затонул во время буксировки в порт.

Издание Forbes оценило стоимость корабля в 750 млн долларов, что делает его самой дорогостоящей потерей оккупационных войск за все время вторжения в Украину.