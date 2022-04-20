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Нагадує середньовіччя: покинутий військовий табір росіян під Києвом показали на відео

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Занедбана військова база росіян Новина оновлена 20 квітня 2022, 19:30
Занедбана військова база росіян

Росіяни влаштували базу у лісі.

Російські ракети та реактивні снаряди, які знищували інфраструктуру та жителів міст у Київській області, були запущені з великої російської бази, що знаходилась у лісі приблизно за 4 кілометри від Гостомеля.

Про це повідомляє CNN.

Українські спецпризначенці показали журналістам, що залишилося від лісового табору загарбників. Примітно, що ЗСУ у подібних місцях знайшли підказки щодо планів рф по столиці. Спецпризначенець зазначив, що на "базі" окупантів було близько 6 тисяч морських піхотинців, які мешкали тут близько місяця. Також у цьому лісі розташовувалися головний командний пункт та штаб.

"Тут ухвалювали рішення про розгортання подальших дій, про напрями наступу, тактику дій і так далі", — сказав CNN офіцер українського спецпідрозділу.

Видно величезні борозни там, де війська стріляли ракетами "Град" з поля, розташованого за сорок кілометрів від столиці. У лісі на стартових позиціях валяються диски від запущених ракет "Град" та ящики з боєприпасами. Російські війська збудували бліндажі, командні пункти, склади боєприпасів та лінії зв’язку, використовуючи дерева та деревину з лісу. Вони спали в підземних укріпленнях, критих колодами та зеленими дерев’яними ящиками. Чорні дроти з’єднували кожне зі сховищ у лісі для зв’язку.

"Вони не вважають солдатів за людей, вони для них гарматне м’ясо і витратний матеріал. Тактика російської армії нагадує, мабуть, середньовіччя, коли брали не вмінням, а кількістю", — зазначив спецпризначенець, подивившись, у яких умовах жили російські солдати.

Нагадаємо, після звільнення київської області від загарбників у містах та селищах стали знаходити страшні наслідки окупації – трупи сотень мирних громадян, яких часом ховали у братських могилах. У росії на найвищому рівні заявили, що звірства солдатів рф — це "фейк". Також росіяни виступили проти міжнародного розслідування різанини у Бучі.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна з Росією
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