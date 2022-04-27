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В Україні вбили путіна, але поки не того самого

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Гуцов Новина оновлена 27 квітня 2022, 20:59
Володимир Гуцов

Окупанта було знищено ще на початку квітня.

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про ліквідацію російського окупанта з позивним "путін".

Про це повідомив відомий український блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму telegram-каналі.

Повідомляється, що російський розвідник Володимир Олегович Гуцов із позивним "путін" 1 квітня знайшов свою смерть на українській землі, а саме на Миколаївщині, поблизу Олександрівки.

"Путіна зашкварили. Погано, що тільки не справжнього. Слава Нації. Смерть ворогам", — повідомив "Штірліц".

Нагадаємо, президент рф володимир путін останнім часом часто з'являється на ТБ. 27 квітня кривавий диктатор виступив перед членами ради законодавців при федеральних зборах рф, де натякнув на ядерний удар по Заходу. У мережі висміяли путіна, який кілька разів запинався під час своєї промови.

У вівторок глава кремля зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем. За довгим столом президент росії збрехав високопоставленому гостю прямо в обличчя. З усіма заявами путіна генсеку ООН можна ознайомитись у нас на сайті.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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