В Україні вбили путіна, але поки не того самого

Окупанта було знищено ще на початку квітня.

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про ліквідацію російського окупанта з позивним "путін".

Про це повідомив відомий український блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму telegram-каналі.

Повідомляється, що російський розвідник Володимир Олегович Гуцов із позивним "путін" 1 квітня знайшов свою смерть на українській землі, а саме на Миколаївщині, поблизу Олександрівки.

"Путіна зашкварили. Погано, що тільки не справжнього. Слава Нації. Смерть ворогам", — повідомив "Штірліц".

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Нагадаємо, президент рф володимир путін останнім часом часто з'являється на ТБ. 27 квітня кривавий диктатор виступив перед членами ради законодавців при федеральних зборах рф, де натякнув на ядерний удар по Заходу. У мережі висміяли путіна, який кілька разів запинався під час своєї промови.

У вівторок глава кремля зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем. За довгим столом президент росії збрехав високопоставленому гостю прямо в обличчя. З усіма заявами путіна генсеку ООН можна ознайомитись у нас на сайті.