Нашумілу марку "Військовий корабель, іди..." не можна купити онлайн: в мережі знайшли привід для жартів

Охочих купити марку з кораблем виявилося так багато, що сайт оператора не витримав

Український оператор поштового зв'язку "Укрпошта" знову опинився в центрі уваги через марку "Російський військовий корабель іди…". Вся річ у тому, що кілька днів поспіль розділ філателії оператора не працює й легендарну марку охочі не можуть придбати онлайн. У мережі з цього жартують.

На це звернув увагу журналіст Руслан Рудомський на власній сторінці у Facebook.

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Збої у роботі онлайн-сервісу "Укрпошти" повеселили журналіста, а попередження на сайті поштового оператора наштовхнуло на думку, що це виглядає як рекламний слоган.

"Укрпошті" через збої у роботі запропонували новий рекламний слоган

Користувачі мережі також написали кілька зауважень до роботи сервісів "Укрпошти". Дехто пожалівся, що є суттєві недоліки з доставкою посилок, а хтось пожартував, що напис на сайті оператора нагадує табличку на магазинах "Буду через 15 хвилин", однак без позначення точного часу. Частина громадян зазначила, що сервіс з продажу марок на сайті не працює як мінімум з неділі, 24 квітня.

Варто зазначити, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у п'ятницю, 22 квітня, анонсував випуск ще однієї марки серії "Русскій воєнний корабль … ВСЬО". Її мають випустити накладом 5 мільйонів примірників, також додатково з'явиться можливість придбати конверти з таким же зображенням — їх надрукують 1 мільйон. Про її запуск мали повідомити окремо, але поштовий оператор зіткнувся з проблемами — "Укрпошта" ще не встигла опрацювати замовлення з першою маркою "Російський корабель іди НА". Крім того, Смілянський поскаржився на масові кібератаки сайту, найпотужніша з яких була у п'ятницю, 22 квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що малюнок на марці та конверті присвячений подіям початку війни в Україні, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю і здатися, на що був посланий за відомим напрямком. Це стало ідеєю для марки "Російський корабель іди НА".

Увечері 13 квітня крейсер "Москва" був уражений двома крилатими ракетами "Нептун" українського виробництва. Зрештою, спроби росіян врятувати судно не увінчалися успіхом, після чого той вирушив на дно Чорного моря. Ця історія спонукала до створення марки "Російський корабель…ВСЬО".