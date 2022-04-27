Нашумевшую марку "Военный корабль, иди..." нельзя купить онлайн: в сети нашли повод для шуток

Желающих купить марку с кораблем оказалось так много, что сайт оператора не выдержал

Украинский оператор почтовой связи "Укрпочта" снова оказался в центре внимания из-за марки "Русский военный корабль иди…". Все дело в том, что несколько дней раздел филателии оператора не работает и легендарную марку желающие не могут приобрести онлайн. В сети над этим шутят.

На это обратил внимание журналист Руслан Рудомский на своей странице в Facebook.

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Сбои в работе онлайн-сервиса "Укрпочты" насмешили журналиста, а предупреждение на сайте почтового оператора натолкнуло на мысль, что это выглядит как рекламный слоган.

"Укрпочте" из-за сбоев в работе предложили новый рекламный слоган

Пользователи сети также написали несколько замечаний по работе сервисов "Укрпочты". Кое-кто посетовал, что есть существенные недостатки с доставкой посылок, а кто-то пошутил, что надпись на сайте оператора напоминает табличку на магазинах "Буду через 15 минут", однако без обозначения точного времени. Часть граждан отметила, что сервис по продажам марок на сайте не работает как минимум с воскресенья, 24 апреля.

Стоит отметить, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в пятницу, 22 апреля, анонсировал выпуск еще одной марки серии "Русский военный корабль... ВСЕ". Ее должны выпустить тиражом 5 миллионов экземпляров, а также дополнительно появится возможность приобрести конверты с таким же изображением – их напечатают 1 миллион. О ее запуске должны были сообщить отдельно, но почтовый оператор столкнулся с проблемами — "Укрпочта" еще не успела проработать заказ с первой маркой "Русский корабль иди НА". Кроме того, Смелянский пожаловался на массовые кибератаки сайта, самая мощная из которых была в пятницу, 22 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рисунок на марке и конверте посвящен событиям начала войны в Украине, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и показаться, на что был послан по известному направлению. Это стало идеей для марки "Русский корабль иди НА".

Вечером 13 апреля крейсер "Москва" был поражен двумя крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства. В конце концов попытки россиян спасти судно не увенчались успехом, после чего тот отправился на дно Черного моря. Эта история побудила к созданию марки "Русский корабль…ВСЕ".